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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۲۶

هاشمی در جمع خبرنگاران:

شورای شهر ایرادهای فرمانداری به طرح جدید ترافیک را بررسی می کند

شورای شهر ایرادهای فرمانداری به طرح جدید ترافیک را بررسی می کند

رییس شورای اسلامی شهر تهران درخصوص ایرادهای مطرح شده از سوی فرمانداری تهران درباره طرح جدید ترافیک توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جمع خبرنگاران درباره حواشی طرح جدید ترافیک در سال ۹۷ گفت: باید توجه کنیم که طرح ترافیک مصوبه شورای هماهنگی وزارت کشور بوده که در شورا مصوب شده است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: شهرداری پیشنهادات خود در مورد طرح ترافیک به وزارت کشور را ارائه کرده و وزارت کشور این پیشنهاد را به تصویب رسانده است.

وی با تاکید بر این نکته که وظیفه شورای اسلامی شهر تهران مربوط به عوارض طرح ترافیک است که فرمانداری ایراداتی به آن گرفته است، خاطرنشان کرد: ایراد گرفته شده فرمانداری در مورد عوارض طرح جدید ترافیک در دستور کار شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفته و اعضای شورا در مورد آن بحث و گفتگو خواهند کرد.

کد مطلب 4231159
نورا حسینی

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