رسول خادم خواستار معرفی جانشینش در اتحادیه جهانی کشتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه رسول خادم به حمید بنی تمیم نایب رئیس فدارسیون کشتی به شرح زیر است:

«همانطور که اطلاع دارید در ۸۰ روز گذشته، فدراسیون کشتی به دلیل پیگیری های کمیته بین المللی المپیک و فشارهای سیاسی این کمیته بر اتحادیه جهانی کشتی، شرایط پیچیده و دشواری را در فعالیت ها و مناسبات بین المللی خود داشته است.

فدراسیون کشتی برحسب وظیفه، هر آنچه در توان داشت و در این چند سال، در مناسبات بین المللی بدست آورده بود، هزینه نمود تا بتواند مانع از تعلیق کشتی ایران شود و تا حد ممکن جرائم مربوط به قهرمان عزیز، علیرضا کریمی و مربی سازنده و زحمتکش وی آقای حمیدرضا جمشیدی را نیز کاهش دهد. اینکه با زجر و زحمات فراوان در طی چند سال در مناسبات بین المللی، قطره قطره ظرفیت ها و فرصت های مدیریتی برای کشتی ایران ایجاد شود و بعد به یکباره مجبور شوی همه را هزینه کنی، کار ساده ای نیست.

به لطف خدا تعلیق انجام نشد و محرومیت ها کاهش یافت. ولی باید باور کنیم، در صورت تعلیق، هزینه های اجتماعی آن در داخل کشور، فراتر از آن است که به نظر مسولان محترم می رسد. علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.



به هر حال و به دلایل مختلف دیگری چون سیاست زدگی حاکم بر مراجع بین المللی ورزش، تنش های مدام ناشی از تفاوت افکار و دیدگاه های اینجانب با آنچه در این مراجع بین المللی بنام ورزش دنبال می شود، بهتر است فرد واجد شرایط دیگری ادامه راه را دنبال کند. ضمن اینکه درخانواده بزرگ کشتی، واجدین شرایط فراوانی حضور دارند که بسیار علاقمند به عضویت در هیات رییسه اتحادیه جهانی کشتی و خدمت به کشتی ایران و جهان هستند.

بر این اساس، با توجه به برگزاری انتخابات برای شش عضو از اعضا هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی در اکتبر سال ۲۰۱۸ (مهرماه ٩٧)در بوداپست مجارستان، ضرورت دارد نسبت به بررسی و شناسایی فرد واجد شرایط دیگری از خانواده بزرگ کشتی ایران، برای حضور در عرصه فعالیت های بین المللی کشتی کشور، و معرفی ایشان به جهان کشتی در زمان باقیمانده تا انتخابات یادشده، اقدام گردد. بدینوسیله مسولیت پیگیری موضوع مذکور با کمک مشاوران با تجربه ذیربط در سازمان مدیریت کشتی کشور را به جنابعالی اعلام و ابلاغ می نمایم.

بدیهی است تا زمان معرفی فرد جایگزین برای انتخابات هیات رییسه در مهر ماه ۹۷، مسوولیت های مربوطه را در هیئت رییسه اتحادیه جهانی پیگیری خواهم کرد.»