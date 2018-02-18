فرهنگ شهدا در جامعه ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر یکشنبه در یادواره شهدای قرآنی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فرهنگ شهدا باید در جامعه ترویج داده شود، اظهار داشت: شهدا با ایثار و فداکاری خود از انقلاب اسلامی محفاظت کردند و نگذاشتند دشمن خدشه ای به آن وارد کند.

نماینده ولی فقیه در چپهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: اخلاق و فرهنگ شهدا در جامعه باید فرهنگ سازی شود و مسئولان باید در این مسیر حرکت کنند.

یادواره های شهدا نقش مهمی در ترویج فرهنگ شهدا در جامعه دارد

وی با اشاره به اینکه دشمن در حال حاضر به دنبال گرفتن روحیه ایثار از جوانان جامعه است، بیان کرد: باید از ظرفیت های مختلف برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بهره گیری شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: برگزاری یادوارهای شهدا نقش مهمی در ترویج فرهنگ شهدا در جامعه دارد.

وی اظهار داشت: حرکت در مسیر سبک زندگی اسلامی و قرآنی از مهمترین پیام های شهدا و قرآن است که این مهم را باید مورد توجه قرار داد.

شهدا بهترین الگو برای جوانان به شمار می روند

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: شهدا بهترین الگو برای جوانان به شمار می روند و جوانان امروز جامعه باید زندگی و اخلاق شهدا را الگوی خود قرار دهند.

وی بیان کرد: کسانی که در مسیر قرآن حرکت کنند سعادتمند دو جهان می شوند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: عمل به دستورات قرآن موجب عزت مسلمان و سعادتمند شدن آن می شود.