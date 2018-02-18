مرغداری های گلستان به ویروس آنفولانزا مبتلا نشده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی ظهر یکشنبه در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گلستان اظهار کرد: ۵۷ پروژه بزرگ مربوط به استان گلستان در جلسات اقتصاد مقاومتی مطرح و بررسی شده و در زمینه کشاورزی هم مشکلات چهار الی پنج پروژه حل شده است.

وی افزود: امیدواریم همانند پروژه بذر هیبریدی که در ایام الله دهه فجر کلنگ زنی شد، برخی از پروژه های دیگر را شروع کنیم تا سرمایه گذاران کار خود را آغازکنند چرا که این پروژه ها موجب اشتغال زایی می شود.

هاشمی ادامه داد: آمار و اطلاعاتی که در حوزه رفع موانع تولید گرفتیم امیدوار کننده است و این جلسات دائمی است و دستگاه های اجرایی با همسویی خوبی در حال حل مشکلات هستند.

استاندار گلستان گفت: امیدوارم در سال ۹۷ پروژه های خوبی را در استان گلستان داشته باشیم و با کمک مردم و اعتماد سرمایه گذاران موانع آنها را رفع کنیم.

وی تصریح کرد: برخی از موانع مربوط به ضوابط و قوانینی است که باید اصلاح شود و هردر جایی که احساس کنیم لازم است به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام می کنیم تا اصلاحات انجام شود.

مشکل مجوز پروژه عمانی ها برطرف شد

استاندار گلستان با اشاره به پروژه عمانی ها اظهار کرد: مشکلات این پروژه از طریق محیط زیست، منابع طبیعی و راه و شهرسازی حل شده است.

هاشمی تصریح کرد: پیشنویس قرار داد به طرف سرمایه گذار تحویل داده شده و سرمایه گذار هم دو ابهام در برخی قسمت ها دارد که باید از طریق مذاکره حل شود.

وی ادامه داد: در این جلسه تصمیم گرفتیم تیمی با محوریت حوزه گردشگری و همکارانی که در حوزه راه وشهرسازی هستند مذاکراتی را با بخش خصوصی داشته باشند تا بهانه ای ایجاد نشود و با علاقه مندی سرمایه گذار و پشتوانه ای که دولت دارد کارخود را شروع کنند، البته باید به این نکته اشاره کرد پروژه عمانی ها از پروژه هایی است که حدود ۱۵ سال سرمایه گذار در استان اذیت شده است.

استاندار گلستان تصریح کرد: مجوز پروژه های مرتبط با میگو و خاویار توسط آب منطقه ای صادر شده است و حدود هفت یا هشت سرمایه گذار کار خود را شروع کرده اند و پرونده های آنان درحوزه شیلات تکمیل شده است.

هاشمی افزود: با پیشگیری خوبی که درحوزه مرغداری های گلستان صورت گرفته، خوشبختانه مرغداری ها به ویروس آنفولانزای مرغی مبتلا نشده اند و از این رو دولت باید به جهاد کشاورزی و دامداری ما توجه کند چراکه ما به عنوان استانی هستیم که تولید کننده مرغ اجداد و صادر کننده آن به سایر استان هاست.