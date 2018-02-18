به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص برنامه های آتی ستاد در حوزه بالگردهای تجاری، گفت: تعیین اولویت‌های حمایتی در بخش بالگردی برای شرکت‌ها، صنایع و مراکز پژوهشی داخلی یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه بالگرد تجاری است.

وی افزود: تهیه RFP های مورد نیاز در راستای پیشبرد اهداف بالگردی سند جامع توسعه هوافضا نیز یکی از مواردی است که در کارگروه بالگرد تجاری ستاد هوایی پیگیری خواهد شد.

به گفته منطقی، تدوین برنامه دستیابی به اهداف کلان بالگردی در سند جامع توسعه هوافضای کشور و مذاکره مستقیم با بهره‌برداران بالگرد تجاری در کشور و جلب اعتماد آنها برای رفع نیازمندی‌ها به صورت یکپارچه و بر اساس پلتفرم‌های مشترک را نیز پیگیری می کنیم.