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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۴۶

با برگزاری دوره آموزشی؛

۵۲ مربی اسپوکس معرفی شدند

۵۲ مربی اسپوکس معرفی شدند

اولین دوره کارگاه آموزشی مربیگری و داوری اسپوکس درجه ۳ استان تهران با معرفی ۴۰ مربی زن و ۱۲ مربی مرد همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، دوره مذکور در دوبخش تئوری در سرای محله دارآباد و بخش کارگاهی وعملی در مجموعه ورزشی نیاوران ۳ برگزار گردید و با استقبال چشمگیر علاقه مندان روبرو شد. 

محمدرضا هاشم پور پاشاکی بنیانگذار و رئیس انجمن اسپوکس کشور به عنوان مدرس و شاهین سلطانپور رئیس کمیته اسپوکس استان تهران کلاس های توجیهی و تئوری شامل معرفی رشته اسپوکس، آشنایی با ابزار، استانداردهای فنی موجود، شیوه رقابتها را عهده دار بودند.

بهار آبستان نایب رئیس انجمن اسپوکس کشور و خانم تقوی مسئول کمیته آموزش استان تهران نظارت بر کلاس های بانوان را بر عهده داشتند. ضمنا دو نماینده بانوان از خراسان رضوی و یک نماینده آقایان از استان یزد با هماهنگی هیات استان در دوره حضور داشتند.

کد مطلب 4231188
زینب حاجی حسینی

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