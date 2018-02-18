۵۲ مربی اسپوکس معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، دوره مذکور در دوبخش تئوری در سرای محله دارآباد و بخش کارگاهی وعملی در مجموعه ورزشی نیاوران ۳ برگزار گردید و با استقبال چشمگیر علاقه مندان روبرو شد.

محمدرضا هاشم پور پاشاکی بنیانگذار و رئیس انجمن اسپوکس کشور به عنوان مدرس و شاهین سلطانپور رئیس کمیته اسپوکس استان تهران کلاس های توجیهی و تئوری شامل معرفی رشته اسپوکس، آشنایی با ابزار، استانداردهای فنی موجود، شیوه رقابتها را عهده دار بودند.

بهار آبستان نایب رئیس انجمن اسپوکس کشور و خانم تقوی مسئول کمیته آموزش استان تهران نظارت بر کلاس های بانوان را بر عهده داشتند. ضمنا دو نماینده بانوان از خراسان رضوی و یک نماینده آقایان از استان یزد با هماهنگی هیات استان در دوره حضور داشتند.