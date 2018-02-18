آزمایشگاه پیشرفته آرد وطرح توسعه خط تولید کارخانه آرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمایشگاه پیشرفته آرد و طرح توسعه خط تولید کارخانه آرد با حضور استاندار و جمعی از مسئولین استانی امروز یکشنبه به بهره‌برداری رسید.

طرح توسعه خط تولید کارخانه آرد در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع و با سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد تومان صورت پذیرفته است که از این مبلغ ۱۷ میلیارد تومان در طرح توسعه ساختمان خط تولید و خرید ماشین آلات بروز دنیا هزینه شده و مبلغ ۳ میلیارد تومان نیز جهت احداث ساختمان و خرید تجهیزات آزمایشگاهی هزینه گردیده است.

اشتغالزایی این پروژه ۲۰نفر به طور مستقیم و ۴۰ نفر به طور غیر مستقیم می‌باشد.

هدف از توسعه خط تولید کارخانه افزایش کیفیت آرد و در نتیجه صادرات آرد با کیفیت استان به سایر استان‌های کشور و نیز صادرات آرد به کشور عراق می‌باشد.

از ابتدای سال تا کنون بالغ بر ۲۴ هزار تن آرد از این کارخانه به کشور عراق صادر شده و باعث ارز آوری چشم گیری معادل ۶ میلیون دلار برای کشور و استان شده است.

همچنین هدف از احداث آزمایشگاه پیشرفته که در واقع مجهزترین آزمایشگاه غرب کشور و یکی از مجهزترین آزمایشگاههای کشور می‌باشد، تعیین خواص رئولوژی خمیر است که شامل شناسایی رفتار انواع آرد بعد از تبدیل شدن به خمیر می‌باشد و در نتیجه می‌توان برای بازار مصرف بر اساس نوع درخواست، آرد مورد نیاز را تولید نمود.

واحد دیگری نیز که در این کارخانه به بهره برداری رسید، واحد پخت نان است که به عنوان آزمایشگاه عملی رفتار خمیر بعد از پخت و همچنین کیفیت نان تولیدی از انواع آرد را در آن می‌توان اندازه گیری نمود.