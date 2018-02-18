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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۴

در پیامی؛

نماینده ولی‌فقیه و استاندار لرستان حادثه هواپیمایی را تسلیت گفتند

نماینده ولی‌فقیه و استاندار لرستان حادثه هواپیمایی را تسلیت گفتند

خرم‌آباد- نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد و همچنین استاندار لرستان وقوع حادثه هواپیمایی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله «سید احمد میرعمادی» نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد و همچنین «سید موسی خادمی» استاندار لرستان در ‌پیامی مشترک حادثه سقوط هواپیمای مسافربری تهران - یاسوج را تسلیت گفتند.

در این پیام آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم»

انا لله و انا الیه راجعون


خبر سقوط هواپیمای مسافربری به دلیل برخورد با رشته‌کوه دنا و جان باختن ۶۶ تن از هم‌وطنان در این سانحه، بسیار دردناک بود.  

این‌جانبان ضمن تسلیت به ملت شریف ایران اسلامی، خانواده‌های آن عزیزان و مردم بزرگوار یاسوج و استان کهگیلویه و بویراحمد و ابراز همدردی صمیمانه با بازماندگان آن حادثه تلخ، علو درجات جان‌باختگان را از خداوند منان مسئلت داریم و امید است دیگربار شاهد چنین حوادثی در میهن عزیز اسلامی خود نباشیم.

کد مطلب 4231208

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