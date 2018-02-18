به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله «سید احمد میرعمادی» نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد و همچنین «سید موسی خادمی» استاندار لرستان در پیامی مشترک حادثه سقوط هواپیمای مسافربری تهران - یاسوج را تسلیت گفتند.
در این پیام آمده است:
«بسمالله الرحمن الرحیم»
انا لله و انا الیه راجعون
خبر سقوط هواپیمای مسافربری به دلیل برخورد با رشتهکوه دنا و جان باختن ۶۶ تن از هموطنان در این سانحه، بسیار دردناک بود.
اینجانبان ضمن تسلیت به ملت شریف ایران اسلامی، خانوادههای آن عزیزان و مردم بزرگوار یاسوج و استان کهگیلویه و بویراحمد و ابراز همدردی صمیمانه با بازماندگان آن حادثه تلخ، علو درجات جانباختگان را از خداوند منان مسئلت داریم و امید است دیگربار شاهد چنین حوادثی در میهن عزیز اسلامی خود نباشیم.
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