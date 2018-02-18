الجبیر: مشکلات خاورمیانه از زمان انقلاب در ایران شروع شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، عادل الجبیر در ادامه یاوه گویی های خود ضد ایران در نشست امنیتی مونیخ مدعی شد: ایران بسیاری از شبکه های تروریستی را آموزش داده و اقدامات تروریستی در مناطق مختلف دنیا انجام داده است. عربستان به ایران برای تغییر رفتارش ادامه خواهد داد.

وی ادعا کرد: ایا ایران نبود که اقدام به آموزش و مدیریت شبکه ای که برج ها را در عربستان در سال ۱۹۹۶ منفجر کردند، کرد؟

الجبیر که گویا جنگ ضد یمن و بمباران مردم بی دفاع و کشتار کودکان یمنی را فراموش کرده استT گفت: عربستان به احدی برعکس سیاست های ایران تعدی نکرده است!

وزیر خارجه سعودی که کشور در بی ثباتی منطقه خاورمیانه نقش به سزایی دارد، ادعا کرد: نظام ایران در راستای بی ثباتی در سوریه، عراق، یمن و لبنان حرکت می کند. ایران بیش از ۹۰ درصد از مواد منفجره که برای اقدامات تروریستی به کار می رود تامین می کند. مشکلات منطقه خاورمیانه از زمان انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ شروع شده است. ایران عوامل القاعده را در خود پناه داده است.

وی مدعی شد: اگر ایران خواهان این است که به عنوان یک کشور طبیعی با آن تعامل داشته باشیم به قوانین بین المللی پایبند باشد. ایران باید بفهمد که تحریم های جامعه بین المللی ضد آن به سبب ادامه رفتار خصمانه اش است. ایران در راستای بی ثباتی در بسیاری از کشورها حرکت می کند.