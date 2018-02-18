اتاق بازرگانی قزوین برای راه اندازی استارتاپ ها آمادگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کشاورز قاسمی روز یکشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: کارشناسان اعلام کرده اند شاید تا یک دهه اینده دیگر خبری از مشاغل سنتی نباشد و در جهان ۸۰۰ میلیون شغل دچار بحران شده و حذف می شود لذا باید از امروز تدبیر کنیم.

وی اضافه کرد: استارت تاپ ها از ایده های نوآورانه در محیط کسب و کار حمایت می کنند و باید ما نیز بستر فعالیت این تشکل ها را فراهم کنیم تا از غافله عقب نمانیم.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: خوشبختانه در استان قزوین یک مجموعه و تشکل خیرخواهانه راه اندازی شده که می تواند در این مسیر کمک موثری برای فعالیت استارت تاپ ها باشد و با همراهی مدیران دستگاههای اجرایی می توانیم این موضوع را مدیریت کنیم.

آهنگریان رئیس کانون کارفرمایان استان قزوین هم گفت: برای رسیدن به هدف باید ادبیات مشترک داشته باشیم و همه فعالان اقتصادی را که دغدغه ایجاد اشتغال دارند بسیج کرده و از ایده های افراد نخبه و شاخص داخل و خارج کشور برای رونق فضای کسب و کار استفاده کنیم.

آهنگریان تصریح کرد: دنبال این هستیم که ارتباط صنعت و صاحبان ایده را برقرار کنیم و طرح های اشتغال به مرحله عمل برسد.

وی بیان کرد: باید به گونه ای حرکت کنیم تا افرادی که طرح و ایده جدیدی در فضای کسب و کار می دهند از حاشیه سودی هم برخوردار شوند تا انگیزه همکاری و همراهی ایجاد شود.