ضرورت وجود کنسرسیوم صادراتی در البرز احساس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی که عصر یکشنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با ارائه گزارش آخرین وضعیت سایت نمایشگاه بین المللی به استاندار البرز و بررسی وضعیت پرداخت ۳۰ درصد بهای زمین از سوی سهامداران و تعیین و تکلیف سهام نمایشگاه، اظهار کرد: درصدد هستیم سهام مازادی که در اختیار تشکل ها قرار داده شده، آزاد و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نامه ای از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص برگزاری نمایشگاه ها، توسط شرکت قبلی مطرح شده که در نظر داریم با مصوبه ای این نامه در کارگروه لغو شود، گفت: با لغو این نامه، برگزاری برنامه نمایشگاه از طریق شرکت نمایشی فعلی انجام خواهد گرفت.

موفق تاکید کرد: یکی از زیرساخت های مورد نیاز البرز ایجاد پایانه صادراتی است، بر اساس درخواست سازمان همیاری ها بنا شده بود این کار به وسیله سازمان انجام گیرد اما تا کنون اقدامی در این باره صورت نگرفته لذا پیشنهاد می شود مجوز سازمان همیاری ها لغو و انجام این مهم به بخش خصوصی واگذار شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تشریح عملکرد توسعه صادرات و اقتصاد البرز و ایجاد دفاتر نمایندگی شرکت در خارج از کشور توسط مدیرعامل، گفت: وجود کنسرسیوم صادراتی در البرز احساس شده اما این کنسرسیوم تا کنون در این منطقه ایجاد نشده است، به لحاظ ایجاد نمایندگی در خارج کشور درصدد تشکیل این نمایندگی ها هستیم.

وی با تاکید بر لزوم توجه به بخش صادرات، خاطرنشان کرد: طی اسفندماه سال جاری مراسم بزرگ تقدیر از صادرکنندگان نمونه و برتر استان البرز برگزار خواهد شد.