افزایش ۴۰درصدی صادرات و کاهش واردات حوزه شیلات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صالحی روز یکشنبه در دومین همایش ملی ماهیان زینتی کشور در محلات اظهار داشت: با این روند صادرات و گسترش تولید و افزایش صادرات، کشور در صنعت شیلات در تراز تجاری خوبی قرار گرفته است.

وی بابیان اینکه در سال گذشته ۴۱۲ میلیون دلار در حوزه شیلات صادرات داشته ایم افزود: برنامه امسال طبق برنامه ششم ۴۵۰ میلیون دلار است و این در حالی است که طی ۱۰ ماهه امسال ۴۷۵میلیون دلار ثبت شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: هم اکنون بزرگترین ناوگان صید ماهی کشور در اقیانوس هند مستقر است و در همین راستا قریب به ۱۰۰۰ شناور صیادی در اقیانوس هند مشغول صید ماهی هستند و این فعالیت در کنار ۳۵ کشور دیگر قرار دارد.

صالحی با اشاره به اینکه چابهار و کنارک از جمله شهرهایی است که طرح شیلات در آنان قرار دارد بیان داشت: در سفر مقام معظم رهبری و هیات دولت به این مناطق قریب به ۸۰ میلیارد دلار برای تکمیل پروژه های حوزه شیلات بودجه تعیین شد و با این روند نگاه از اقیانوس هند فراتر خواهد رفت.

رئیس سازمان شیلات کشور در بخش دیگر از سخنان خود در مورد توسعه پرورش میگو در کشور گفت: زمانی که دولت یازدهم مسئولیت خود را قبول کرد، حدود ۱۰ هزار تن میگو در کشور پروش می یافت این در حالی است که امسال پرورش میگو به ۳۲ هزارتن رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: طرح دیگر در دستور کار شیلات کشور پرورش ماهی در قفس است. با وجود اینکه طرح در کشور جدید است و کمتر از دو سال از عمر این طرح در کشور می گذرد، هم اکنون ۴۷۰ قفس پرورش ماهی در کشور فعال می باشد.

صالحی تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۹۰ مزرعه پرورش ماهی خاویار در کشور فعال هستند و بزرگترین مرکز پرورش ماهی خاویار در استان مازندران قرار دارد، در ماه آینده نیز مزرعه پرورش ماهی خاویار در استان ها و شهرهای غیرساحلی از جمله پلدختر در استان لرستان و همچنین شمال خوزستان افتتاح می شود.

وی اظهارداشت: توسعه شهرک های شیلاتی ماهیان زینتی از دیگر سیاست ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است و در همین راستا هم در برخی از استان ها مطالعات شروع شده و در شهرستان های محلات و کاشان در استان های مرکزی و اصفهان کلنگ آغاز عملیات به زمین زده شده است.

معاون وزیر بیان داشت: البته در کنار پرورش ماهیان زینتی، موضوع پرورش گیاهان زینتی را هم اخیرا در دستور کار قرار داده ایم، در این رابطه سال گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور از یک مجموعه پرورش گیاهان زینتی در رباط کریم بازدید شد.