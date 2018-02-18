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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۸

شمیرانی فینالیست رقابت‌های بین المللی اسکواش لیل فرانسه شد

شمیرانی فینالیست رقابت‌های بین المللی اسکواش لیل فرانسه شد

نیکی شمیرانی نماینده اسکواش ایران با برتری بر حریفان خود در لیل فرانسه به فینال این رقابت‌های بین المللی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکی شمیرانی که سال پیش به مقام سوم مسابقات بین المللی اسکواش لیل فرانسه دست یافته بود، در روز نخست این دوره از رقابت‌ها استراحت داشت و در روز دوم مقابل حریفانی از فرانسه و هلند به رقابت پرداخت. این ورزشکار ایرانی با اقتدار و  با نتیجه سه بر صفر برابر حریفانش به پیروزی رسید و به جمع ۴ نفر برتر این رقابت‌ها راه یافت.

شمیرانی که هم اکنون  رنکینگ ۴ اروپا را یدک می کشد، در بازی فینال به مصاف مالیک انگلیسی می رود. 

همچنین هلیا استیلی دیگر نماینده ایران در این مسابقات توانست حریف خود از کشور سوئد را شکست دهد تا امروز برای کسب رنکینگ ۹ و ۱۰  جدول ۳۲ نفری مسابقات کمتر از ۱۷ سال فرانس جونیور به مصاف سیمونا از انگلستان می رود.

 امیر حسین صادق خانی دیگر ورزشکار ایرانی در بخش پسران در روز نخست به رقابت با حریفی از آلمان رفت با قبول شکست ادامه بازی ها را در جدول پلیت ادامه داد و با نمایندگان کشورهای فرانسه و آلمان به رقابت پرداخت و بازی های خود را واگذار کرد و در بازی آخر به مصاف ماتووا از هلند می رود.

یاسمین فرامرزیان نیز در بازی آخر مقابل مگان از کشور فرانسه مغلوب شد و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

کد مطلب 4231244

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