به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر یکشنبه در جمع فعالان تبلیغی ضمن تسلیت فرا رسیدن شهادت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: تبیین سبک زندگی حضرت زهرا (س) نیاز جامعه بشری به ویژه زنان مسلمان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار داشت: حضرت زهرا سلام الله علیها شخصیتی الهی و آسمانی بود که خود را بنده خدا می‌دانست و تمامی صفات نیک را در وجود خود ایجاد کرده بود.

وی ادامه داد: حضرت فاطمه (س) به شدت مورد محبت و تکریم پیامبر خدا (ص) بود و این محبت ریشه در شخصیت معنوی و الهی حضرت زهرا (س) داشت، چرا که آن حضرت یار و همراهی اثرگذار در کنار پدر بزرگوار خویش بود.

حجت‌الاسلام سروستانی اضافه کرد: حضرت زهرا (س) همراهی استوار در عمل به وصیت پیامبر عظیم الشان اسلام و انتخاب شایسته حضرت امام علی علیه السلام به عنوان ولی امر و امام مسلمین بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: حضرت فاطمه (س) دارای ویژگی های ممتاز و برجسته ای از جمله توجه به امور زندگی بودند و در خانه بانویی با تدبیر و ساده‌زیست بود که توجهی به زرق و برق و تجملات نداشت و در تربیت فرزندان مادری باتدبیر و مهربان بود و فرزندان خود را به گونه‌ای تربیت کردند که هر کدام نقش بزرگی در احیای اسلام ناب محمدی داشتند.

وی تاکید کرد: حضرت زهرا (س) در امور اجتماعی و توجه به فقرا و مستمندان از جایگاه ممتازی برخوردار است که این نگاه و روش ایشان الگوی ارزشمند برای جامعه بشری به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام سروستانی ابراز داشت: سیره حضرت زهرا سلام الله علیها می تواند بهترین الگو و موفق ترین مدل زندگی برای همه مومنین و مسلمین باشد و تبعیت از این فرهنگ موجب پایداری و تحکیم بنیان خانواده و دوری از آسیب‌های مختلف اجتماعی خواهد بود و امیدواریم این سبک زندگی در جامعه ما تقویت شود.