پرواز بجنورد- تهران و بالعکس لغو شد

فرشاد ساکنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه پروازی روز دوشنبه در مسیر تهران به بجنورد و بالعکس از طرف شرکت هواپیمایی مربوطه باطل اعلام شده است.

وی افزود: بااطلاع قبلی از سوی شرکت مربوطه، پروازهای فرودگاه بجنورد فردا دوشنبه انجام نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برای پنجمین هفته متوالی در بهمن ماه جاری برنامه پروازی بجنورد به تهران و بالعکس در روزهای دوشنبه باطل اعلام‌شده و همچنین در این ماه ۸ برنامه پروازی در فرودگاه بین‌المللی بجنورد لغو شده است.

لازم به ذکر است علی قربانی، نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان و راز و جرگلان پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر علت لغو پروازهای فرودگاه بجنورد را به علت مشکل مالی اعلام کرده بود که شرکت‌های هواپیمایی به علت شناور بودن قیمت بلیت به مناطقی که مرقون به‌صرفه باشد پرواز را انجام می‌دهند.