۱۳۰ شهید دانشجو در استان یزد شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین راسخی ظهر امروز در نشستی خبری از برگزاری چهارمین کنگره بزرگداشت شهدای دانشجو سومین جشنواره ادبی هنری رویش در یزد خبر داد.

وی با بیان اینکه از میان بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ شهید استان یزد، ۱۳۰ شهید دانشجو شناسایی شده اند که اطلاعات این شهدا احصاء و آثار آنها جمع آوری شده است.

راسخی عنوان کرد: تاکنون دو کتاب در مورد دو شهید دانشجوی استان یزد، شهید بخشنده و شهید عبدالهی گردآوری شده و چاپ شده و در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری کنگره شهدای دانشجو، هدف از برگزاری این کنگره را علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، آشنایی قشر جوان به ویژه دانشجویان با این شهدا اعلام کرد و افزود: این کنگره با یاد شهید شاخص حوزه دانشجویی کشور، شهید مصطفی صدرزاده از شهدای مدافع حرم برگزار می شود.

رئیس بسیج دانشجویی استان یزد با اشاره به اینکه همزمان با کنگره شهدای دانشجو، سومین جشنواره ادبی هنری رویش نیز برگزار می شود، عنوان کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره قرار است با حضور خانواده شهید صدرزاده در روز هفتم اسفندماه سال جاری برگزار شود.

راسخی خاطرنشان کرد: تاکنون ۲ هزار و ۵۰ اثر در موضوعات مختلف به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که این آثار در روزهای پنجم و ششم اسفندماه در قالب نمایشگاهی به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی اظهار داشت: در کنار این جشنواره قرار است کارگاه آموزشی نیز از چهارم تا هفتم اسفندماه برگزار شود.