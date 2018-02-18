سومین جشنواره ادبی هنری رویش در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی سالاری، دبیر اجرایی جشنواره ادبی هنری رویش ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: جشنواره رویش با هدف شناسایی دانشجویان هنرمند، آموزش و حمایت آنها و تولید آثار فاخر ادبی و هنری توسط دانشجویان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این جشنواره در شش بخش شامل هنرهای نمایشی، هنرهای آوایی، هنرهای تجسمی، ادبی، فیلم و طراحی و دوخت لباس ایرانی اسلامی برگزار می شود.

سالاری یادآور شد: دانشجویان علاقمند در ۲۰ رشته از جمله نقاشی، عکاسی حرفه ای، عکاسی موبایلی، نماهنگ، تئاتر خیابانی، طنز یک نفره، شعر کلاسیک، داستان نویسی، سرود، نمایشنامه نویسی، خوانندگی سنتی و پاپ، طراحی لباس، دوخت لباس و ... در این جشنواره شرکت کرده اند.

وی ادامه داد: آثار ارائه شده به دبیرخانه جشنواره در ۶۰ موضوع از جمله اقتصاد مقاومتی، دفاع مقدس، رویش های معنوی، آرمان خواهی، شهادت و .... تهیه و ارسال شده است.

دبیر اجرایی سومین جشنواره دانشجویی رویش خاطرنشان کرد: مهلت تعیین شده برای ارسال آثار تا ۲۵ دیماه سال جاری بوده که در این مدت بیش از ۲ هزار و ۵۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.

وی افزود: ۱۵۰ اثر درحوزه فیلم، ۳۰۰ اثر ادبی، ۱۷ اثر نمایشی، هزار و ۵۲۸ اثر تجسمی، ۲۵ اثر در بخش طراحی دوخت و لباس و ۳۰ اثر نیز در حوزه هنرهای آوایی به این جشنواره ارسال شده است.

سالاری بیان کرد: این آثار توسط ۷۰۰ دانشجوی بومی و غیربومی از مناطق مختلف استان یزد به دبیرخانه این جشنواره رسیده که از صاحبان آثار برگزیده در روز اختتامیه جشنواره که هفتم اسفندماه برگزار می شود، تجلیل خواهد شد.

وی ادامه داد: این جشنواره با هدف شناسایی دانشجویان هنرمند برگزار شده و تلاش ما این است که با دانشجویان صاحب اثر ارتباطی مستمر برقرار کنیم همانگونه که در طول جشنواره های قبلی، با ۷۰۰ دانشجوی هنرمند ارتباط چهره به چهره برقرار کردیم و با همراهی آنها دو فیلم مستند کوتاه ساخته ایم.

سالاری با تاکید بر اینکه بسیاری از دانشجویان هنرمندان به دنبال جهت دهی تولیدات خود هستند اما راه را نمی شناسند، افزود: تلاش ما این است که از اساتید برجسته در این زمینه کمک بگیریم تا دانشجویان را در مسیری قرار دهیم که بتوانند هنر خود را به درستی هزینه کنند.