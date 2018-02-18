اجساد جوانان بحرینی از آب گرفته شد/جزییات مبهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اللولو بحرین، اجساد ۳ جوان بحرینی در آبهای ایران در خلیج فارس که از دریا گرفته شده و سرنوشت یک نفر دیگر هنوز مشخص نیست.

این جوانان از جمله جوانان شیعه‌ انقلابی بحرین بوده اند که در قضایایی سیاسی مورد تعقیب بحرین قرار گرفته بودند.

تا کنون جزئیات این واقعه نیز در ابهام است.

وزارت کشور بحرین نیز لحظاتی پیش اعلام کرد گشت دریایی بحرین تا کنون در خصوص ناپدید شدن فرد یا افرادی در دریا هشدار یا خبری دریافت نکرده است و در خصوص صحت این خبر اطلاعاتی در دست نیست و تحقیقات در مورد آن ادامه دارد.

اسامی این جوانان که پیکرهایشان در آبهای ایران پیدا شده اند، میثم علی ابراهیم (از منطقه کَرباباد بحرین)، سید محمود سید عادل (منطقه کَباباد)، سید قاسم سید خلیل درویش (منطقه کرباباد) وحسن علی البحرانی (منطقه مدینة حمد) است.