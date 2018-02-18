صدور حکم قضایی برای پنج واحد تولیدی متخلف در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان فرشی حق رو در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با وجود هشدارهای داده شده مبنی بر رعایت حقوق مصرف کنندگان و قوانین جاری سازمان ملی استاندارد ایران، این واحدهای تولیدی به علت سوء استفاده از علامت استاندارد به صورت جعلی و سایر تخلفات قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی اظهار کرد: واحد تولیدی محصول ترشیجات در حوزه تبریز به علت تولید محصول مشمول استاندارد اجباری بدون پروانه استاندارد و سوء استفاده از علامت استاندارد محکوم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی شد.

مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی یادآوری کرد: واحد تولیدی محصول کیک در حوزه خسروشاه به علت رعایت نکردن استاندارد در تولید مواد غذایی، به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

فرشی حق رو ادامه داد: واحد تولیدی محصول دستمال کاغذی در حوزه تبریز به علت تولید محصول مشمول استاندارد اجباری بدون پروانه استاندارد و سوء استفاده از علامت استاندارد و جعل نام تجاری غیر به ۲ فقره تحمل ۱۶ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

وی گفت: واحد تولیدی محصول نوشیدنی با طعم میوه در حوزه ممقان نیز به علت تولید و عرضه غیراستاندارد، به ۲ فقره تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی اظهار کرد: واحد تولیدی محصول لوله های آبرسانی در حوزه ممقان به علت تولید محصول مشمول استاندارد اجباری بدون پروانه استاندارد و جعل علامت استاندارد به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

فرشی حق رو افزود: حفظ و صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگانی که تمامی موازین قانونی را رعایت می کنند از وظایف سازمانی اداره کل استاندارد استان بوده و در این موارد هیچ قصوری پذیرفته شدنی نیست.

وی از شهروندان خواست تا هرگونه موارد نادرست و مشکوک در حوزه استاندارد را با شماره تلفن ۱۵۱۷ به اداره کل استاندارد استان اطلاع دهند.