به گزارش خبرنگار مهر، عاطف ناصری بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بررسی آخرین وضعیت تقاضای تبدیل مسکن مهر به خانه مسافر در سرعین به خبرنگار مهر گفت: در خود شهرستان سرعین واحد مسکن مهر نداریم و برخی واحدها از وام مسکن مهر استفاده کرده‌اند.

وی افزود: در صورتی که فردی متقاضی تبدیل مسکن خود به خانه مسافر باشد، بررسی‌های لازم از سوی میراث فرهنگی انجام شده و استانداردهای تعریف شده ارزیابی می‌شود.

به گفته فرماندار سرعین در صورتی که شرایط یک مسکن و سوئیت منطبق با استانداردها باشد، در خصوص تغییر کاربری آن مجوز صادر می‌شود و در عین حال ضروری است این تغییر با ضوابط شهرداری نیز همخوان باشد.

به گفته ناصری تاکنون ۱۶ مورد تقاضا در خصوص تبدیل بلوک به خانه مسافر از سوی متقاضیان مطرح شده و بی شک در تمامی تقاضاها وضعیت استانداردها ارزیابی می‌شود.

وی تأکید کرد: به دلیل ضوابط تعریف شده اینطور نیست که به سادگی به هر متقاضی چنین مجوزی صادر شود و ضروری است متقاضیان نیز به ضوابط تعریف شده توجه داشته باشند.