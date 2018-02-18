روایت ایلدریم از ماجرای «سیلی عثمانی» در سفر به اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه امروز یکشنبه در سخنان در کنگره استانی حزب حاکم عدالت و توسعه این کشور در آنکارا اعلام کرد: مبارزه ما با گروه های تروریستی در داخل و خارج از کشور ادامه خواهد داشت.

نخست وزیر ترکیه در ادامه سخنان خود افزود: تک‌تک دستان خون‌ آلود حامیان تروریسم را خواهیم شکست.

ایلدریم بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی آنکارا در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق ادامه داد: برای انجام دیدارهای مختلف سیاسی به اروپا رفتم. از من درباره سخنان رئیس جمهوری درباره «سیلی عثمانی» پرسیدند. به آنان گفتم که اگر به دو عملیات سپر فرات و عفرین بنگرید آن را خواهید دید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: هر کسی استقلال ما را هدف بگیرد، به بدترین شکل سیلی عثمانی را به جان خواهد خرید.

شایان ذکر است رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشتر در اظهاراتی پیرامون عملیات شاخه زیتون در عفرین اعلام کرده بود که ترکیه پاسخ کسانی که به این کشور حمله می کنند را با سیلی عثمانی خواهد داد!

گفتنی است ترکیه از روز ۳۰ دی ماه گذشته، بدون کسب اجازه از دولت سوریه وارد خاک این کشور شد تا در قالب عملیات شاخه زیتون، مواضع کردهای ی پ گ در شهر عفرین را مورد هدف قرار دهد.