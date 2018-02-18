بیش از ۵۰۰ زندانی کرمانشاه موفق به حفظ قرآن کریم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیگلری در نشست بصیرتی و تقدیر از مبلغین حوزه علمیه کرمانشاه که صبح امروز با حضور مدیرحوزه های علمیه استان، نماینده تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از روحانیون ومبلغین برگزار شد، اظهار داشت: نشر فرهنگ اسلامی در بین زندانیان و خانواده آنان بر کاهش وقوع جرایم در جامعه موثر است.

عضو شورای قضایی استان کرمانشاه در ادامه به فعالیت ها و اقدامات انجام شده با هدف تقویت مبانی دینی و اخلاقی زندانیان اشاره کرد.

وی گفت: با احداث و راه اندازی مرکز تخصصی و الکترونیک حفظ قرآن کریم در زندان مرکز کرمانشاه و دیگر برنامه های اجرا شده در حال حاضر بیش از ۵۰۰ نفر از زندانیان موفق به حفظ قرآن کریم از یک جزء تا حفظ کل قرآن شده اند.

مدیرکل زندان های کرمانشاه هم چنین یادآور شد: بیش از ۲۰ نفر روحانی و مبلغ امور دینی در زندان ها ومراکز تأمینی وتربیتی استان مشغول فعالیت می باشند

وی با اشاره به تاثیر نشر و آموزش تعالیم دینی بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی افزود: بی توجهی به مبانی دینی واخلاقی ریشه بسیاری از گرفتاری هاو معضلات اجتماعی است.

مدیرکل زندان های کرمانشاه در این رابطه به برنامه های مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج به منظور آموزش وتوانمند سازی اعضای خانواده زندانیان اشاره کرد.

بیگلری با بیان مطالب فوق ضرورت توسعه آموزش های دینی و فرهنگی در زندان های استان با همکاری نهادهای مرتبط را مورد تاکید قرار داد.

گفتنی است در ابتدای این نشست بصیرتی حجت الاسلام والمسلمین صادق ایرانی مدیر حوزه های علمیه استان کرمانشاه و حسن موحد نماینده تولیت آستان قدس رضوی هم در سخنانی حضور بیش از پیش مبلغین امور دینی در بین اقشار مختلف و آسیب پذیر جامعه را خواستار و تحقق آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی(ره) و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را نیازمند کار جهادی همه مسئولان و دستاندرکاران توصیف کردند.