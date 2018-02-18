شبکه بانکی زنجان در پرداخت تسهیلات اشتغال مشارکت  جدی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری زنجان، اسدالله درویش امیری در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان، اظهار کرد: در پایان سال گزارشی از میزان مشارکت و همکاری تک تک بانک های استان در پرداخت تسهیلات طرح های مختلف رونق اقتصادی استان به مردم ارائه خواهد شد.

وی با ابراز نارضایتی از کُندی روند پرداخت تسهیلات و عدم همکاری جدی برخی از بانکهای عامل در استان زنجان، اظهار کرد: اگرچه در سراسر کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به ویژه در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی مشکلاتی وجود دارد ولی انتظار می رود با فراهم نمودن زمینه پذیرش و اجرای طرح ها، در استان زنجان کارها با سرعت بیشتری پیگیری شود.

درویش امیری درخصوص ارائه تسهیلات طرح رونق اقتصادی نیز گفت: استانداری بعنوان دستگاه ناظر باید پیگیری های مستمر لازم را در اجرای طرح رونق و رفع مشکلات این بخش انجام دهد.

استاندار زنجان بر ضرورت همکاری جدی شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات در حوزه های مختلف ایجاد اشتغال در استان زنجان تاکید کرد و گفت: باید با پیگیری های مستمر مدیران حوزه اقتصادی استانداری زنجان و با همکاری جدی سیستم بانکی استان کارنامه درخشانی از فعالیت بانک های استان در پرداخت تسهیلات به مردم ارائه شود.

درویش امیری بر ضرورت ارائه گزارشی از عملکرد بانکهای استان در حوزه طرح های بازسازی و نوسازی مسکن روستایی تاکید کرد و افزود: باید پیش از وقوع حوادث و بلایای طبیعی که موجب تخریب منازل مسکونی و ایجاد خسارت های سنگین و جبران ناپذیر می شود، نسبت به اجرای طرح های بازسازی و نوسازی به ویژه در مناطق روستایی اقدامات لازم صورت گیرد.

وی انعکاس مشکلات و عدم فعالیت جدی بانک های استان در پرداخت تسهیلات طرح های اشتغال فراگیر را خواستار شد و اظهار کرد: با انعکاس و بررسی مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات این حوزه می توان تصمیمات موثری در این زمینه اتخاذ کرد.

استاندار زنجان حضور تمامی فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی متولی در حوزه اقتصادی استان زنجان در جلسات مشترک با مدیران عامل بانک ها را خواستار شد و گفت: ضروری است با حضور بخش های متولی دریافت تسهیلات تکلیفی و فرمانداران، سهم هر دستگاه و هر شهرستان از اعتبارات حوزه های مختلف مشخص شود و میزان همکاری هریک از بانک های استان مورد بررسی قرار گیرد.