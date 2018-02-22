تروریستها در خدمت اهداف ائتلاف ریاض در یمن

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: یمن همچنان از جنگ و بی ثباتی و بحران رنج می برد و مردم این کشور در مناطق تحت کنترل نیروهای ارتش و کمیته های مردمی زیر بمباران جنگنده های ائتلاف تحت رهبری عربستان قرار دارند و در مناطقی که نیروهای وابسته به امارات و عربستان حضور دارند نیز به نوعی دیگر ثروتهای ملت یمن به غارت می رود و کشمکش میان ریاض و ابوظبی برای سر تصاحب مناطق نفوذ وجود دارد. بیماری و نابودی زیر ساختهای بهداشتی و حیاتی یمن را نیز باید به مشکلات مردم یمن اضافه کرد.

این در حالی است که اخیرا خبرگزاری امارات(وام) اعلام کرد که ائتلاف تحت رهبری عربستان و امارات عملیات موسوم به الفیصل را ضد القاعده در وادی المسینی در استان حضرموت یمن از سه محور اساسی و با حمایت هوایی آغاز کرده اند.

این رسانه اماراتی اعلام کرد که نیروهای این ائتلاف قبلا موفق به ورود به وادی المسینی یکی از مهمترین مراکز وابسته به القاعده در حضرموت شده اند و بر ورودی های منتهی به ساحل مسلط شده اند.

این در شرایطی است که ائتلاف تحت رهبری ریاض در راستای گسترش تروریسم از طریق حمایت فنی و سلاح برای گروهها افراطی در استانهای جنوبی پس ازاشغال این مناطق حرکت کرده است ائتلاف تحت رهبری ریاض در راستای گسترش تروریسم از طریق حمایت فنی و سلاح برای گروهها افراطی در استانهای جنوبی پس از اشغال این مناطق حرکت کرده است.

منابع یمنی اعلام کرده اند که تروریسم در یمن به استانهای عدن، ابین، شبوه، حضرموت و لحج محدود می شود. به گفته این منابع، ائتلاف تحت رهبری ریاض نقش برجسته ای در گسترش تروریسم از طریق فراهم کردن زمینه برای گروههای تروریستی در جنوب یمن دارد و این در راستای خدمت به منافع صهیونیستی، آمریکایی و غربی هاست.

ناظران امور بر این باورند که ائتلاف ریاض در گسترش تروریسم و افراط گرایی در یمن نقش زیادی دارند. سعودی ها در ایجاد تفکر تروریستی و پرورش آن نقش دارند. در پنهان و آشکار ائتلاف تحت سرکردگی عربستان در راستای تقویت تروریسم تلاش می کند تا بهانه ای به دست آید و آنگاه لشکرکشی صورت گیرد و اهداف مورد نظر اعم از احداث پایگاه نظامی یا دیگر اهداف خاص برآورده شود.

هدف ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن بر کسی پوشیده نیست. این ائتلاف استراتژی هرج و مرج در یمن را دنبال می کند که این طرح در استانهای شمالی یمن با شکست روبرو شد اما درجنوب از راههای مختلفی وارد شده اند تا پای آمریکا و غرب را به جنگ یمن به بهانه مبارزه با تروریسم بکشانند مشابه آنچه در عراق و سوریه انجام شد و به بهانه مبارزه با داعش در عراق و سوریه اهداف خاصی دنبال می شود که از جمله این اهداف سیطره بر منابع نفت و گاز عراق و سوریه است.

موج تروریسم داعش و القاعده استانهای جنوبی یمن را می بلعد و تروریستها به جنایات خود در حق ساکنان جنوب یمن ادامه می دهند و این زیرنظر ائتلاف تحت رهبری عربستان است.

عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در نشست امنیتی مونیخ مدعی شد که عربستان به احدی گزندی وارد نکرده است که اگر اینگونه است پس ویرانی یمن و رشد گروههای تروریستی در جنوب یمن را چگونه می توان تفسیر کرد.

مگر همین تروریست های دست پرورده سعودی ها نبودند که به بهانه دین و جهاد به قتل، به کشتار و چپاول کشورهای اسلامی از جمله یمن، سوریه، عراق، لیبی، مصر و بسیاری دیگر از کشورها پرداختند و در راستای خدمت به منافع رژیم صهیونیستی و برتری این رژیم در منطقه تلاش کردند. تروریستهای دست پرورده سعودی ها با خدشه دار کردن وجهه اسلام در واقع آب به آسیاب صهیونیستها ریختند.

بر اساس گزارش رسانه ها؛ تروریستها در جنوب یمن با پوشش آمریکا و همپمانان غربی و منطقه ای آنها جولان می دهند تروریستها در جنوب یمن با پوشش آمریکا و همپمانان غربی و منطقه ای آنها جولان می دهند. در ابتدا ساکنان جنوب یمن تصور می کردند که عدن به اماراتی دیگر تبدیل خواهد شد اما با مرور زمان نقاب از چهره اشغالگران کنار رفت و نیات واقعی آنها که غارت ثروتهای یمن و گرسنه نگه داشتن آنها است، آشکار شد.

در کنار آن به اختلافات میان نیروهای وابسته به امارات و عربستان نیز باید اشاره کرد که به بدتر شدن اوضاع ساکنان جنوب منجر شده است. موجی از ترورها و اقدامات تروریستی عدن و دیگر استانهای جنوبی یمن را فرا گرفته است و فرماندهان نظامی و امامان جماعت مساجد و علمای دینی را شامل می شود.

برخی رسانه های یمنی گزارش داده اند که هر طرفی با این اقدامات به دنبال سیطره بر مناطق بیشتری است اما واقعیت این است که گروههای تروریستی و تکفیری مانند القاعده و داعش و دیگر همپیمانان آنها از سوی ائتلاف ریاض تزریق می شوند تا تا اهداف پنهان و آشکار این ائتلاف را محقق سازند. معمولا افرادی در معرض ترور قرار می گیرند که موضع گیری ضد ابوظبی و سیاست های عربستان داشته اند.

وضعیتی که اشغال مناطق جنوبی یمن ایجاد کرده است بستر مناسبی برای گروههای تروریستی مانند داعش و القاعده و گروههای مسلح دیگر برای ظهور علنی فراهم کرده است.

اشغال جنوب یمن در راستای حمایت از یمنی ها نیست بلکه در راستای خدمت به منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا و افزودن یمن به منطقه مطیع آمریکا و اسرائیل است به ویژه پس از آنکه شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل در این کشور طنین انداز شد.

در این میان برخی تحرکات و موضع گیری ها از سوی مقامات غربی مبنی بر حل بحران یمن در راستای نجات همپیمانان خود از باتلاقی که در یمن به آن گرفتار شده اند رخ می دهد و آنها به دنبال راهکار مسالمت آمیز در یمن به نفع ملت و منافع یمنی ها باشد نیستند. آنها به دنبال تجزیه یمن به اقلیم های مستقل هستند.

غربی ها از طریق جنگ افروزی و فروش سلاح های پیشرفته و ممنوعه و نیز فراهم آوردن پوشش سیاسی لازم برای رژیم سعودی در محافل بین المللی در راستای نقش مخرب در یمن حرکت می کنند.

تلاش های نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل و جنجال وی علیه انصارالله یمن و ایران در راستای همین تحرکات است. جنگ یمن رونق شرکت های اسلحه سازی آمریکا وغرب را به دنبال داشته است.

در پایان می توان گفت که آنچه ائتلاف تحت رهبری عربستان با عنوان عملیات «الفیصل» در استان حضرموت شروع کرده است با هدف سیطره بر این استان مهم و غنی از منابع است به ویژه که از ابتدای جنگ ضد یمن هدف اساسی این بوده است. این در واقع با هدف سیطره بر این استان و ایجاد پایگاه های دائمی در آن است.

این عملیات برای مردم حضرموت ثبات و امنیت به ارمغان نمی آورد بلکه بی ثباتی مشابه آنچه در عدن می گذرد را به دنبال خواهد داشت بویژه که القاعده و تکفیری ها در راستای اهداف حامیان آن حرکت می کنند.