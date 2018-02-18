چهارمین کنگره شهدای مدافع حرم و دانشجو اسلامشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین کنگره شهدای مدافع حرم و دانشجو شهرستان اسلامشهر با حضور جمعی از مردم و مسئولین این شهرستان و نیز خانواده معظم شهدا، بعد از ظهر یکشنبه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.

عبداالفتاح اهوازیان بعداز ظهر یکشنبه در این کنگره طی سخنانی ضمن تسلیت سانحه هوایی امروز و شهادت حضرت زهرا(س) گفت: اخلاق و منش جوانان این کشور در سال های دفاع مقدس امروز بر اخلاق و منش شهدای مدافع حرم اثر گذاشته و امروز جبهه مقاومت با تکیه بر شهدای دفاع مقدس در برابر تکفیری ها و استکبار جهانی ایستاده اند.

وی افزود: اباعبدالله(ع) در گودال قتل گاه یک منشور دارد، آن هم این که اگر دین ندارید، آزاده باشید، اگر دین دار نیستید، آزاده باشید، اما متاسفانه برخی افراد دل به غربی ها سپردند، اما وحشی گری های غربی ها توسط مزدوران تکفیری های آن ها و جنایتشان در سوریه به خوبی مشخص بود.

مشاور فرمانده سپاه با بیان این که مدافعان حرم از سراسر جهان برای مبارزه با تکفیری ها در سوریه حاضر شدند، گفت: بچه های شما چنان اثری در جهان گذاشتند، که امروز جهانیان مبارزه با استبداد را به خوبی می دانند، اگر در دفاع مقدس ۴۸ کشور پشتیبان صدام بود، امروز ۱۱۶ کمک داعش می کند و به داعشی ها حقوق می دهند، اما فرزندان شما این ۱۱۶ کشور را شکستند.

وی گفت: اگر آن روز ۸ سال طول کشید تا خرمشهر آزاد شد، در این جنگ ۷ سال طول کشید تا ۳ کشور عراق، سوریه و لبنان آزاد شود، اگر آن روز ۲۱۴ هزار شهید دادیم، امروز جمع شهدای ایرانی کم تر از یک درصد شهدای ۸ سال دفاع مقدس است.

اهوازیان با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص مذاکره با داعش، گفت: متاسفانه داعش را نشناختند، زمانی که سردار سلیمانی خبر پیروزی بر داعش را به رهبر انقلاب اعلام کرد، ایشان نفرمودند، بروید موشک اضافه کنید، فرمودند باید بصیرت افزایی کنیم.

وی افزود: نباید اجازه دهیم، دشمن فرزندان ما را فریب کرده و به راه شیطانی خود بکشاند.