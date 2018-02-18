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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۳۹

با تصویب یک بند در لایحه بودجه مقرر شد؛

روستاییان ۶۰ ساله با ۱۰ سال حق بیمه بازنشسته می شوند

روستاییان ۶۰ ساله با ۱۰ سال حق بیمه بازنشسته می شوند

مجلس دولت را مکلف کرد روستاییان دارای سن ۶۰ سال و با حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه را بازنشسته کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۷ با تصویب یک بند الحاقی مقررات جدیدی را برای بازنشستگی روستاییان سالخورده که حق بیمه پرداخت کرده اند تعریف کرد.

بر اساس بند الحاقی دو به تبصره ۷ لایحه بودجه سال آینده «صندوق بیمه روستاییان و عشایر موظف است تمام روستاییانی را که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده اند و به سن ۶۰ سال رسیده اند، بازنشسته کرده و به اندازه سنواتی که حق بیمه پرداخت کرده اند، به آنها مستمری پرداخت کند.»

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور به نمایندگی از دولت و در مخالفت با این بند این نکته را اعلام کرد که کاهش سن بازنشستگی روستاییان به میزان ۱۰ سال در توان صندوق نوپایی مانند صندوق بیمه روستاییان و عشایر نیست و آن را دچار مشکل می کند اما در نهایت با نظر نمایندگان این بند به تصویب رسید.

کد مطلب 4231307

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    نظرات

    • بازنشسته IR ۲۲:۵۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
      1 0
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      فاتحه صندوق تامین اجتماعی در آینده نزدیک خوانده می شود .
    • شصت وپنج ساله IR ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
      3 0
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      من 11ساله بیمه پرداخت کردم الان 63 سالم هست کی دیگه میخوان بازنشسته بشم؟ تا الان هرکی مرده بازنشسته شده. امیدوارم این قانون شامل زنده ها بشه.
    • خلیل آزادی IR ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
      0 0
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      چی شد پس؟! این دولت کی میخواد حرفاشو عملی کنه؟ این کشاورزان بیشترین زحمت رو میکشن و تسهیلاتی شامل حالشون نمیشه
    • تهیدست IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
      0 0
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      چه اقدامی باید بشه برای بازنشستگی
    • ارش ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
      0 0
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      واقعا مسخره هست چطو این قشر زحمت کش با سابقه ۱۰ سال بیمه وقتی که بالای ۶۰ هستن دیگه بازنشسته نمیشن .......دوستان کسی خبر داره ایا اینارو بازنشسته میکنن یا نه ؟؟؟؟؟

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