روستاییان ۶۰ ساله با ۱۰ سال حق بیمه بازنشسته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۷ با تصویب یک بند الحاقی مقررات جدیدی را برای بازنشستگی روستاییان سالخورده که حق بیمه پرداخت کرده اند تعریف کرد.

بر اساس بند الحاقی دو به تبصره ۷ لایحه بودجه سال آینده «صندوق بیمه روستاییان و عشایر موظف است تمام روستاییانی را که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده اند و به سن ۶۰ سال رسیده اند، بازنشسته کرده و به اندازه سنواتی که حق بیمه پرداخت کرده اند، به آنها مستمری پرداخت کند.»

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور به نمایندگی از دولت و در مخالفت با این بند این نکته را اعلام کرد که کاهش سن بازنشستگی روستاییان به میزان ۱۰ سال در توان صندوق نوپایی مانند صندوق بیمه روستاییان و عشایر نیست و آن را دچار مشکل می کند اما در نهایت با نظر نمایندگان این بند به تصویب رسید.