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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۸

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین:

استارت آپ‌ها با شرایط بومی و فرهنگی هر منطقه فعال شود

استارت آپ‌ها با شرایط بومی و فرهنگی هر منطقه فعال شود

قزوین- رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین گفت: استارت آپ ها باید خودجوش و با در نظر گرفتن فرهنگ و اقلیم و نیازهای هر منطقه شکل بگیرند تا موفق باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یاری در جلسه اقتصاد مقاومتی که روز یکشنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: استارت آپ ها باید جای خود را در اقتصاد کشور و استان باز کند و پاسخگوی نیازهای کنونی باشد.

یاری بیان کرد: باید زیست بوم کارآفرینی در استان توسط بخش خصوصی ایجاد شود و با تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و بخش خصوصی بتوانیم مشکلات این بخش را حل کنیم.

وی اظهارداشت:با وجود بیش از ۶۷ مرکز دانشگاهی و ۱۴۰ هزار دانشجو، ۳۷۰۰ واحد صنعتی و ۲۷۰۰ واحد کشاورزی چرا نباید استارتاپ ها بتوانند در سودآوری اقتصادی نقش بیشتری ایفا کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین اضافه کرد: با داشتن شرمت های دانش بنیان و افراد نخبه و استار تاپ ها چرا باید در کوچکترین مشکلات زیست محیطی و صنعتی همچنان چالش داشته باشیم و نتوانیم نیازها را تامین کنیم.

وی گفت:در استان قزوین باید کاری جدید ارائه کنیم و فارغ از آنچه در کشور رخ می دهد یک الگوی عملی مناسب را پیاده کنیم ونشان دهیم قادریم با مشارکت بخش خصوصی ودولتی و ایده های نو کارهای بزرگی را عملی کنیم.

کد مطلب 4231309

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