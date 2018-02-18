به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یاری در جلسه اقتصاد مقاومتی که روز یکشنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: استارت آپ ها باید جای خود را در اقتصاد کشور و استان باز کند و پاسخگوی نیازهای کنونی باشد.

یاری بیان کرد: باید زیست بوم کارآفرینی در استان توسط بخش خصوصی ایجاد شود و با تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و بخش خصوصی بتوانیم مشکلات این بخش را حل کنیم.

وی اظهارداشت:با وجود بیش از ۶۷ مرکز دانشگاهی و ۱۴۰ هزار دانشجو، ۳۷۰۰ واحد صنعتی و ۲۷۰۰ واحد کشاورزی چرا نباید استارتاپ ها بتوانند در سودآوری اقتصادی نقش بیشتری ایفا کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین اضافه کرد: با داشتن شرمت های دانش بنیان و افراد نخبه و استار تاپ ها چرا باید در کوچکترین مشکلات زیست محیطی و صنعتی همچنان چالش داشته باشیم و نتوانیم نیازها را تامین کنیم.

وی گفت:در استان قزوین باید کاری جدید ارائه کنیم و فارغ از آنچه در کشور رخ می دهد یک الگوی عملی مناسب را پیاده کنیم ونشان دهیم قادریم با مشارکت بخش خصوصی ودولتی و ایده های نو کارهای بزرگی را عملی کنیم.