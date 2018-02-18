برنامه ریزی برای ارائه خدمات نوروزی به زائران امام هشتم(ع)

یوسف بیدخوری ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: مقصد نخست زائران و گردشگران حرم مطهر رضوی بوده است و پس از گردشگری زیارتی، گردشگری‌های فرهنگی، طبیعی، سلامت، طبیعت‌گردی، بوم‌گردی، کشاورزی و مخاطب خاص خود را دارد.

وی در خصوص مراکز اقامتی و پذیرایی استان خبر داد و گفت: در استان ۲۱۵ هتل، ۳۱۷ هتل آپارتمان، ۳۹۰ مهمانپذیر، ۶۴۵ خانه مسافر، ۹۶ مجمتع پذیرایی، ۵۶ مجمتع گردشگری، ۱۰ سفره‌خانه سنتی و ۲۱۵ مورد انواع تاسیسات گردشگری فعال است و از ۷۵ کشور گردشگر به خراسان رضوی به‌خصوص مشهدالرضا(ع) داریم.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با اشاره به اینکه مسئولیت دبیرخانه ستاد خدمات سفر بر عهده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده است، اضافه کرد: این ستاد نظارت کامل را بر ۱۲ کمیته فعال طرح نوروزی را دارد و در ایام نوروز ۹۷ و در کمیته اسکان نظارت بر واحدهای اقامتی را به دو شکل محسوس و نامحسوس توسط ۳۰ بازرس و اکیپ نظارتی در سطح استان داریم که ۲۰ اکیپ آن در مشهد هستند.

بیدخوری با تاکید بر اینکه در سال گذشته رضایت بالای ۹۰ درصد را در بخش‌های اسکان، اقامت و پذیرانی و میزبانی شایسته داشتیم، گفت: تنها تعداد محدودی شکایت در بخش تورهای مسافرتی داشتیم که در اسرع وقت و به شکل آنی رسیدگی شد و با متخلفان آن هم به شکل قانونی برخورد شد.

وی افزود: پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در مبادی ورودی مشهد در سه مسیر نیشابور، چناران و فریمان فعال شده است تا پاسخگوی زائران و مسافران نوروزی باشند و نقشه راه، بروشور و دیگر ملزومات را در اختیارشان قرار می‌دهند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با اشاره به اینکه برای نوروز ۹۷ تاکنون دو جلسه برگزار شده که در آن ۲۲ مصوبه داشته‌ایم، گفت: خدمات سفر در قالب پنجره واحد و توسط سامانه مدیریت یکپارچه و هوشمند راهبردهای توسعه گردشگری ایران به نشانی اینترنتی www.irtss.ir ارائه می‌شود و درخواست‌های مردمی باید از طریق این سامانه اعلام شود و تمامی اطلاعات لازم و مورد نیاز مردم هم در این سامانه بارگذاری شده است.

بیدخوری با اشاره به راه‌های ارتباطی زائران، مسافران و گردشگران نوروزی، تاکید کرد: شماره راهنمای ۱۳۷ برای شهروندان مشهدی و برای تماس موبایلی و سایر شهرها شماره ۰۹۶۳۰۸ و همچنین شماره ۰۹۶۲۹ ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سوالات و رسیدگی به شکایات هستند.

وی با اشاره به اینکه کمیته نظارت بر سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه‌های بین راهی از ۵ ماه قبل فعال شده است، بیان کرد: این کمیته جلسات متعددی را داشته و نظارت‌های میدانی را صورت داده و گزارشات آن ارسال شده تا شاهد کمترین مشکل در نوروز ۹۷ باشیم و برنامه‌های طرح نوروزی از ۲۵ اسفند ماه امسال تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده ارائه می‌شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه سوغات زائر نمایشگاه تخصصی سوغات و صنایع دستی استان از ۴ تا ۱۱ فروردین ۹۷ در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار می‌شود و همزمان با این نمایشگاه هم برپایی نمایشگاه نوروزگاه را در همین مکان خواهیم داشت و اختتامیه این رویداد هم همزمان با میلاد فرخنده امام علی(ع) با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهری برگزار می‌شود.

بیدخوری با بیان اینکه در ۹ ماهه اول امسال ورود یک میلیون و ۷۰۰ هزار گردشگر را به استان داشته‌ایم، افزود: در سال گذشته هم به همین میزان بوده است و کاهش و افزایشی نداشته‌ایم و حتی معتقدیم که در نوروز ۹۷ با توجه به گرانی ارز شاهد سفرهای خارجی کمتری خواهیم بود و به همان نسبت رشد سفرهای داخلی در کشور و به‌خصوص استان داشته باشیم و برای ورود زائران خارجی نوروزی هم افزایش میزان حضور را پیش‌بینی کرده‌ایم. متوسط آمار حضور زائر و گردشگر ۲.۵ روز بوده و خبرهای منتشره با مدت زمانی ۱۰ روز صحت ندارد.

وی با بیان اینکه معتقدیم که گرانی‌ها خیلی در میزان ماندگاری تاثیرگذار نبوده و حتی خدمات ویژه‌ سفرهای هوایی، ریلی و جاده‌ای را با کمترین هزینه خواهیم داشت و حتی اعلام می‌کنیم که این خدمات ارزان‌تر از سایر استان‌ها ارائه می‌شود، گفت: خراسان رضوی قابلیت‌های زیادی در حوزه گردشگری دارد و جا دارد که رسانه‌های ملی هم نگاه ویژه‌تری به این استان داشته باشند و انعکاس اخبار تنها در سطح استانی نباشد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی بیان کرد: کارت سفر برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده است.