جاده های خراسان شمالی خطرناک است/ کاهش حوادث با تقویت هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی نسب بعدازظهر یک شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی اظهار کرد: خراسان شمالی به علت تردد شمار زیاد مسافر به طرف مشهد مقدس و شمال کشور نیازمند استاندارد سازی است تا مردم بدون دغدغه سفر کنند.

محمدی نسب با بیان اینکه خراسان شمالی مستعد حوادث ناگوار و طبیعی زیادی است، افزود: از این رو باید تجهیزات لازم امدادی برای این استان مهیا شود و ما نیز به لحاظ وسع مالی کمک خواهیم کرد.

تقویت هلال احمر در راستای کاهش حوادث

وی تصریح کرد: تقویت فضای مدیرت بحران و جمعیت هلال احمر قطعا در زمینه کاهش حوادث کمک می کند.

دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود بر همکاری بیشتر بین دستگاه ها در مواقع بحرانی تاکید کرد و گفت: قطعا همکاری و همدلی بیشتر سبب دلگرمی مردم و سریع تر پیش رفتن کارها در مواقع احتمالی حوادث می شود.

ضرورت تجهیز حداکثری امکانات برای مقابله با حوادث

محمدحسین علی نیا، معاون استاندار خراسان شمالی نیز در این آیین با بیان اینکه خراسان شمالی جز استان های حادثه خیز بشمار می رود، گفت: ضروت دارد حداکثر تجهیزات و امکانات برای مقابله با حواثی همچون سیل، طوفان، زلزله، آتش سوزی و سایر حوادث تجهیز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از زحمات حسن شکوری نسب تقدیر و محسن نجات به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان شمالی معرفی شد.