تابش درگذشت متخصصان محیط زیست در حادثه هوایی را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اردکان درگذشت جمعی از هموطنان کشور و متخصصان محیط زیست در پی سانحه هوایی مسیر تهران-یاسوج را تسلیت گفت.

متن پیام وی به شرح زیر است:

انالله وانا الیه راجعون

حادثه تاسف بار سقوط هواپیما در مسیر یاسوج که منجر به جان باختن دهها تن از سرنشینان و کادر هدایت کننده هواپیما شد و جمعی از استادان دانشگاه، متخصصان متعهد و از خودگذشته محیط زیست و منابع طبیعی که در روزهای اخیر با حضور د رمجلس شورای اسلامی از تلاشگران این عرصه و فعالیتهای آنها مستندا دفاع کردند را به کام مرگ کشید، مو جب تاسف و تاثر فراوان شد.

این ضایعه را به خانواده های داغدار و ملت شریف ایران تسلیت عرض می نمایم و علو درجات جان باختگان را از درگاه حضرت احدیت خواستارم و ضمن تاکید بر رسیدگی عاجل به این حادثه و اطلاع رسانی به افکارعمومی، برای چندمین بار عرض می نمایم: فرسودگی ساختارها و ناتوانی در جلوگیری و مهار حوادث و بحرانها به علل مختلف، که اخیرا اثر آن ملموس تر است ناکارآمدی حاکمیت را در اذهان تداعی می کند و بی اعتمادی مردم را تشدید خواهد نمود و آثارسوئی در پی خواهد داشت.

امید آنکه هر سه قوه، آستین همت بالا زنند و در سایه تعامل و هماهنگی با یکدیگر و رصد کردن مشکلات و انتظارات مردم، راهکارهای عملی برای فائق آمدن بر آنها ارائه دهند و با جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث و اتفاقات مشابه، روح امید را در مردم زنده نگاه دارند.

روح درگذشتگان این سانحه هوایی غریق رحمت الهی باد.

محمدرضا تابش

رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار و نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی