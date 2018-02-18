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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۳۳

با حضور پرشور مردم درالعباده؛

پیکر یک شهید گمنام در جوار موزه دفاع مقدس یزد به خاک سپرده شد

پیکر یک شهید گمنام در جوار موزه دفاع مقدس یزد به خاک سپرده شد

یزد ـ پیکر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس عصر امروز با حضور پرشور مردم دارالعباده یزد تشییع و در موزه دفاع مقدس یزد به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شش شهید گمنامی که طی هفته گذشته به استان یزد وارد شدند، عصر امروز در میان اشک و اندوه مردم دارالعباده با حضوری پرشور تشییع و در محوطه موزه دفاع مقدس در جوار پارک آزادگان یزد به خاک سپرده شد.

مردم قدردان دارالعباده یزد عصر امروز با حضور در مسجد ساداتی صفائیه، پیکر این شهید گمنام را تا مرکز فرهنگی دفاع مقدس تشییع کردند.

این شهید گمنام در هنگام شهادت ۲۰ سال سن داشته و پیکر وی از منطقه عملیات رمضان پیدا شده است.

امروز یک شهید از شش شهید نیز در شهرستان میبد تشییع و خاکسپاری شد و چهار شهید دیگر نیز در روزهای دوشنبه و سه شنبه در شهرستانهای بافق و خاتم تشییع و خاکسپاری خواهند شد.

کد مطلب 4231316

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