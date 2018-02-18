پتانسیل افزایش تولید و صادرات ماهی زینتی در استان مرکزی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری دومین همایش ملی ماهیان زینتی کشور در محلات، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سال گذشته بیش از ۱۱ میلیون قطعه ماهی زینتی در استان مرکزی تولید شده که بخش عمده آن مربوط به شهرستان محلات است.

استاندر مرکزی بیان کرد: از این مقدار قطعه ماهیان زینتی تولید شده در استان مرکزی طی سال گذشته، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار به خارج از کشور صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه در این راستا حدود یک هزار و ۱۰۰ شغل ایجاد شده، افزود: با استفاده از ظرفیت های موجود در این استان به ویژه در شهرستان محلات، می توان با تولید بیشتر و افزایش و توسعه این صنعت، مشاغل پایدار بیشتری ایجاد کرد.

آقازاده خاطرنشان کرد: با برگزاری اینگونه همایش ها و تبادل نظر علمی و شناخت ظرفیت های ناشناخته و یا معرفی ظرفیت ها و پتانسیل ها موجود استان، قطعا می توان میزان تولید ۱۱ میلیون قطعه ماهی زینتی را در سال آینده به دوبرابر افزایش داد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: با توجه به تولید فراتر از مصرف در داخل کشور، مازاد نیاز را می توان به خارج از کشور صادر و درآمد ارزی قابل توجهی برای استان مرکزی کسب کرد.

وی بیان داشت: امیدواریم سال آینده درآمد حاصل از صدور ماهیان زینتی از استان مرکزی به دو میلیون دلار برسد، البته مستلزم این است که از سوی سازمان سازمان شیلات کشور و وزارت جهاد کشاورزی مشکلات پرورش دهندگان صنعت ماهی زینتی برطرف شود و مسیر و راه را برای آنان هموار کنیم و در نتیجه از ظرفیت های نهفته استان مرکزی نهایت بهره برداری صورت پذیرد.