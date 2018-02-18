سامانه نقل و انتقال فیش حج تمتع فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان حج و زیارت طی اطلاعیه ای در این خصوص اعلام کرد: دارنده (انتقال دهنده) و انتقال گیرنده فیش حج جهت ارائه درخواست و انجام فرآیند نقل و انتقال فیش های حج از امروز می توانند با مراجعه به نزدیکترین دفتر خدمات زیارتی به محل سکونت خود نسبت به ثبت رسمی انتقال فیش حج اقدام نمایند.

این اطلاعیه می افزاید: طبق مقررات شخص انتقال دهنده و انتقال گیرنده فیش حج برای ثبت انتقال باید شخصا بهمراه اصل قبض، کارت ملی و شناسنامه به یکی از دفاتر خدمات زیارتی مورد تایید سازمان حج و زیارت مراجعه نمایند.

دستورالعمل تکمیلی نقل و انتقال فیش های حج متعاقبا از طریق پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت منتشر خواهد شد.

اسامی و نشانی دفاتر خدمات زیارتی مجاز در سامانه https://kargozaran.haj.ir/OfficeRelated/SearchOfficePublic.aspx قابل دسترسی است.