سارق گوشی های نوجوانان شرق تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید لشینی رییس کلانتری ۱۱۴ غیاثی با بیان این مطلب گفت: این سارق طعمه های خود را زمانی انتخاب می کرد که نوجوانی به صورت تنها در خیابان های خلوت پیاده می رفت و پس از نزدیک شدن چاقو را به او نشان می داد و پس از ترساندن گوشی را به سرقت می برد.

وی افزود: این سارق به جندین فقره سرقت در محلات مختلف شرق پایتخت اعتراف کرده است.

سرهنگ لشینی در خاتمه گفت: خانواده ها نسبت به آگاه سازی نوجوانان خود دقت نظر بیشتری داشته باشند و آموزش دهند از معابر خلوت برای پیاده رفتن استفاده نکنند.