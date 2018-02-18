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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۵۹

سارق گوشی های نوجوانان شرق تهران دستگیر شد

سارق گوشی های نوجوانان شرق تهران دستگیر شد

سارق گوشی های نوجوانان شرق تهران توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید لشینی رییس کلانتری ۱۱۴ غیاثی با بیان این مطلب گفت: این سارق طعمه های خود را زمانی انتخاب می کرد که نوجوانی به صورت تنها در خیابان های خلوت پیاده می رفت و پس از نزدیک شدن چاقو را به او نشان می داد و پس از ترساندن گوشی را به سرقت می برد.

وی افزود: این سارق به جندین فقره سرقت در محلات مختلف شرق پایتخت اعتراف کرده است.

سرهنگ لشینی در خاتمه گفت: خانواده ها نسبت به آگاه سازی نوجوانان خود دقت نظر بیشتری داشته باشند و آموزش دهند از معابر خلوت برای پیاده رفتن استفاده نکنند.

کد مطلب 4231336

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