امارات کشته شدن نظامی خود در یمن را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، امارات کشته شدن یک نظامی این کشور را در یمن تایید کرد.

خبرگزاری امارات از کشته شدن یکی از نظامیان این کشور به نام علی خلیفه المسماری خبر داد.

این در حالی است که شبکه المیادین از کشته شدن یک نظامی اماراتی و زخمی شدن دو نظامی دیگر در حملات توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی به آنها در ساحل غربی یمن خبر دادند.

از سوی دیگر شبکه المسیره به نقل از منابع یمن اعلام کرد: ارتش و کمیته های مردمی یمن یورش مزدوران وابسته به ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها در استان تعز را ناکام گذاشته اند.