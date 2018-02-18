  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۵۰

اخبار یمن؛

امارات کشته شدن نظامی خود در یمن را تایید کرد

امارات کشته شدن نظامی خود در یمن را تایید کرد

کشته شدن یک نظامی دیگر امارات در ساحل غربی یمن و ناکام ماندن یورش مزدوران وابسته به ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها در استان تعز از مهمترین اخبار یمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، امارات کشته شدن یک نظامی این کشور را در یمن تایید کرد.

خبرگزاری امارات از کشته شدن یکی از نظامیان این کشور به نام علی خلیفه المسماری خبر داد.

این در حالی است که شبکه المیادین از کشته شدن یک نظامی اماراتی و زخمی شدن دو نظامی دیگر در حملات توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی به آنها در ساحل غربی یمن خبر دادند.

از سوی دیگر شبکه المسیره به نقل از منابع یمن اعلام کرد: ارتش و کمیته های مردمی یمن یورش مزدوران وابسته به ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها در استان تعز را ناکام گذاشته اند.

کد مطلب 4231338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها