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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۵۷

در پیامی؛

جهانگیری سقوط هواپیمای تهران- یاسوج را تسلیت گفت

جهانگیری سقوط هواپیمای تهران- یاسوج را تسلیت گفت

معاون اوّل رئیس‌جمهور، با ارسال پیامی سانحه دلخراش سقوط هواپیمای مسافربری تهران- یاسوج را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اوّل رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری در پیامی، حادثه دلخراش سقوط هواپیمای مسافربری تهران- یاسوج را تسلیت گفت. در این پیام آمده است:

حادثه دلخراش سقوط هواپیمای مسافربری تهران ـ یاسوج که موجب جان باختن جمعی از هموطنان عزیزمان شد، ملت ایران را داغدار کرد. این مصیبت غم انگیز را به آحاد مردم ایران، مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد و به ویژه خانواده های این عزیزان تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای جانباختگان غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان عزادار صبر و سلامتی مسألت دارم.

کد مطلب 4231346

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