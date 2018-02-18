جهانگیری سقوط هواپیمای تهران- یاسوج را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اوّل رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری در پیامی، حادثه دلخراش سقوط هواپیمای مسافربری تهران- یاسوج را تسلیت گفت. در این پیام آمده است:

حادثه دلخراش سقوط هواپیمای مسافربری تهران ـ یاسوج که موجب جان باختن جمعی از هموطنان عزیزمان شد، ملت ایران را داغدار کرد. این مصیبت غم انگیز را به آحاد مردم ایران، مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد و به ویژه خانواده های این عزیزان تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای جانباختگان غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان عزادار صبر و سلامتی مسألت دارم.