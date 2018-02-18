یک کارشناس صنعت هوانوردی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت عدم یافته شدن لاشه احتمالی هواپیما در مدت زمان طولانی که سپری شده، اظهار داشت: اینکه هواپیما گم شده، موضوع عجیبی است و باید این سؤال از کمیته حقیقت‌یاب سانحه پرسیده شود که چرا تاکنون، ماهواره تجسس و نجات Costpas-Sarsat از دستگاه ELT این هواپیما که در دمای ٢٠- درجه و تا ٤٨ ساعت بر روی فرکانس ٤٠٦ و ١٢١.٥ مگا هرتز قادر به ارسال سیگنال است، پیامی دریافت نکره است؟

وی ادامه داد: احتمالات مرتبط با عدم امکان مکانیابی محل سقوط هواپیما می تواند مواردی همچون اینکه آیا این هواپیما نمایانگر محل هواپیما یا ELT داشته است یا ممکن است این دستگاه وجود داشته، ولی عمل نکرده و یا اینکه هواپیما ELT داشته ولی باطری آن طول عمر مفید خود را گذرانده است و ELT قادر به پخش سیگنال نبوده، باشد، وجود دارد.

گفتنی است ELT به معنای Emergency location Transmitter Beacon چراغ یا دستگاه فرستنده محل وضعیت اضطراری است.