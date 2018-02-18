۱۴ هزار نفر در رابطه با توزیع و مصرف مواد مخدر در قم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم سید مهدی صادقی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم طی سخنانی از تلاشهای مسئولان در برگزاری برنامههای دهه مبارک فجر و نیز حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد.
استاندار قم با بیان اینکه مردم وظیفه شناس هستند و در شرایط حساس از انقلاب و دستاوردهای آن دفاع میکنند گفت: مسئولین بایستی با انجام وظایف دین خود را به مردم ادا کنند.
صادقی در ادامه با اشاره به معضل اعتیاد به مواد مخدر در کشور گفت: این مسئله روز به روز پیچیدهتر میشود و منشاء بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر نیز هست.
نماینده عالی دولت در استان افزایش توزیع و مصرف مواد مخدر با وجود تلاشها در زمینه پیشگیری را مورد توجه قرار داد و افزود: آمار معتادین دستگیرشده نشان میدهد متولیان مبارزه با مواد مخدر باید جدیتر و با برنامهتر عمل کنند.
استاندار قم همچنین فعالیت کمپهای ترک اعتیاد در قم را مورد توجه قرار داد و با تأکید بر بررسی اثربخشی این کمپها، گفت: باید بدون هیچ گونه اغماضی با کمپهایی که اثربخشی لازم را ندارند برخورد شود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم نیز در این جلسه با بیان اینکه در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۱۴ هزار نفر دستگیری مرتبط با توزیع و مصرف مواد مخدر داشتهایم که ۱۲۰۰ نفرشان خرده فروش بودهاند، گفت: در سال گذشته این رقم ۱۲ هزار نفر بود که شاهد افزایش ۱۸ درصدی در این زمینه هستیم.
سرهنگ غلامعباس بلفکه گفت: ۵۹۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشتهایم.
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