بارش برف در محورهای مواصلاتی اردبیل/استفاده اززنجیر چرخ ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی عصر یکشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی استان اردبیل به خبرنگار مهر گفت: با ورود سامانه بارشی شاهد بارش برف و باران در تمامی محورها هستیم.

وی افزود: در محورهای مواصلاتی اردبیل- آستارا، اردبیل- سرعین و اردبیل- خلخال بارش باران به برف تبدیل شده و سطح جاده خیس و لغزنده است.

رئیس پلیس راه استان متذکر شد: با توجه به پیش بینی هواشناسی استان مبنی بر تشدید بارش ها، ضروری است رانندگان از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند.

فتاحی متذکر شد: از سویی به همراه داشتن تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ ضروری است و انتظار می رود رانندگان با توجه به جلو و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.

وی با تاکید به اینکه در جاده های زمستانی بی توجهی به رعایت سرعت و در شرایطی که جاده خیس و لغزنده است، منجر به بروز حادثه می شود، تاکید کرد: ضروری است رانندگان با سرعت ایمن تردد کنند.