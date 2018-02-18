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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۰۳

رئیس پلیس راه اردبیل به مهر خبر داد؛

بارش برف در محورهای مواصلاتی اردبیل/استفاده اززنجیر چرخ ضروری است

بارش برف در محورهای مواصلاتی اردبیل/استفاده اززنجیر چرخ ضروری است

اردبیل- رئیس پلیس راه استان اردبیل از بارش برف در محورهای مواصلاتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی عصر یکشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی استان اردبیل به خبرنگار مهر گفت: با ورود سامانه بارشی شاهد بارش برف و باران در تمامی محورها هستیم.

وی افزود: در محورهای مواصلاتی اردبیل- آستارا، اردبیل- سرعین و اردبیل- خلخال بارش باران به برف تبدیل شده و سطح جاده خیس و لغزنده است.

رئیس پلیس راه استان متذکر شد: با توجه به پیش بینی هواشناسی استان مبنی بر تشدید بارش ها، ضروری است رانندگان از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند.

فتاحی متذکر شد: از سویی به همراه داشتن تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ ضروری است و انتظار می رود رانندگان با توجه به جلو و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.

وی با تاکید به اینکه در جاده های زمستانی بی توجهی به رعایت سرعت و در شرایطی که جاده خیس و لغزنده است، منجر به بروز حادثه می شود، تاکید کرد: ضروری است رانندگان با سرعت ایمن تردد کنند.

کد مطلب 4231357
محمد میرزایی ناطق

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