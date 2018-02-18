سرقت از مغازه ها به بهانه پرسیدن آدرس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد محمدرضا ملکوتی رئیس کلانتری ۱۷۱ مصطفی خمینی سرگرد محمدرضا ملکوتی با بیان این مطلب گفت: سارقان به صورت دو نفری با خودرو ۲۰۷ به جلو درب مغازه ها می رفتند و در فرصتی مناسب یکی از آنها به بهانه پرسیدن آدرس ، صاحب مغازه بیرون می کشید و نفر دیگر به داخل مغازه می رفت و دخل مغازه را خالی می کرد.

وی با بیان این مطلب که بیشتر طعمه ها افراد مسن بودند افزود: مامورین کلانتری با بررسی دوربینها موفق به شناسایی و دستگیری سارقان شدند .

سرگرد ملکوتی در خاتمه گفت: متصدیان مراقب این نوع شگرد باشند و مغازه های خود را خالی نگذارند.