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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۱۳

سرقت از مغازه ها به بهانه پرسیدن آدرس

سرقت از مغازه ها به بهانه پرسیدن آدرس

دستگیری سارقی که به بهانه آدرس پرسیدن دخل مغازه ها را خالی می کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد محمدرضا ملکوتی رئیس کلانتری ۱۷۱ مصطفی خمینی سرگرد محمدرضا ملکوتی با بیان این مطلب گفت: سارقان به صورت  دو نفری  با خودرو ۲۰۷ به جلو درب مغازه ها می رفتند و در فرصتی مناسب یکی از آنها به بهانه پرسیدن آدرس ، صاحب مغازه بیرون می کشید و نفر دیگر به داخل مغازه می رفت  و دخل مغازه را خالی می کرد.

وی با بیان این مطلب که بیشتر طعمه ها افراد مسن بودند افزود: مامورین کلانتری با بررسی دوربینها موفق به شناسایی و دستگیری  سارقان  شدند .

سرگرد ملکوتی در خاتمه گفت: متصدیان مراقب این نوع شگرد باشند و مغازه های خود را خالی نگذارند.

کد مطلب 4231358

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