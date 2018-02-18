دی میستورا: تشکیل کمیته قانون اساسی جدید سوریه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد: ژنو و سرپرستی سازمان ملل راههای تدوین قانون اساسی جدید در سوریه هستند.

وی که در نشست امنیتی مونیخ در آلمان سخن می گفت افزود: تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو ضروری است واحدی غیر از ما نمی تواند آنرا انجام دهد و از همین رو ما در حال تلاش در این زمینه به شکل گسترده ای هستیم.

نماینده سازمان ملل در امور سوریه ضمن تمجید از نشست آستانه و سوچی بیان کرد: مذاکرات آستانه مفید و سازنده است و همچنان در راستای کاهش تنش در سوریه است هر چند که شرکت کنندگان در این مذاکرات باید ارزیابی هایی انجام دهند.