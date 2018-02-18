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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۲۸

دی میستورا: تشکیل کمیته قانون اساسی جدید سوریه ضروری است

دی میستورا: تشکیل کمیته قانون اساسی جدید سوریه ضروری است

نماینده سازمان ملل در سوریه بر نقش این سازمان و نشست ژنو در بحث مربوط به تدوین قانون اساسی جدید سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد: ژنو و سرپرستی سازمان ملل راههای تدوین قانون اساسی جدید در سوریه هستند.

وی که در نشست امنیتی مونیخ در آلمان سخن می گفت افزود: تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو ضروری است واحدی غیر از ما نمی تواند آنرا انجام دهد و از همین رو ما در حال تلاش در این زمینه به شکل گسترده ای هستیم.

نماینده سازمان ملل در امور سوریه ضمن تمجید از نشست آستانه و سوچی بیان کرد: مذاکرات آستانه مفید و سازنده است و همچنان در  راستای کاهش تنش در سوریه است هر چند که شرکت کنندگان در این مذاکرات باید ارزیابی هایی انجام دهند.

کد مطلب 4231365

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