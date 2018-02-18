اخطاریه سازمان هواشناسی درباره بارش برف در مناطق کوهستانی

به گزارش خبرنگار مهر ، سازمان هواشناسی اعلام کرد در روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه بارش باران با احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها و رودخانه ها و بارش برف درمناطق کوهستانی و لغزندگی جادههای کوهستانی در جنوب ایلام، شمال خوزستان، جنوب لرستان و استان گلستان. بارش باران و برف در استانهای خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی شاهد خواهیم بود .

همچنین در این روز وزش باد شدید همراه با گردوخاک در جنوب، جنوب‌شرق و شرق کشور رخ خواهد داد که موجب کاهش دید افقی و کیفیت هوا در برخی نقاط به ویژه استان های کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان خواهد شد.

وزش باد جنوب شرقی از بعدازظهر روز شنبه و طی روز یکشنبه موجب مواج شدن سواحل خلیج فارس در استان های خوزستان و بوشهر خواهد شد. بر این اساس لازم است برای تردد شناورهای سبک در این نواحی محدودیت لازم در نظر گرفته شود.

با توجه به پیش بینی وضع هوا، انجام اقدامات زیر توصیه شده است:

-تجهیزبه وسایل گرمایش و زمستانی بخصوص زنجیر چرخ برای عبور از مناطق با احتمال بارش برف یا کولاک برف.

-با توجه به تشدید بارش در برخی نقاط یاد شده احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها و سیلابی شدن مسیلها وجود دارد، بنابراین بکارگیری نکات ایمنی و عدم توقف در مسیر سیلاب توصیه می شود.

-هشدارهای هواشناسی با جزئیات بیشتردر مورد هریک از استانها از مراکز پیش بینی استان قابل دسترسی است.