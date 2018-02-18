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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۴۱

در راستای افزایش مشارکت عمومی در برقراری امنیت؛

ورزش و جوانان و نیروی انتظامی کرمانشاه تفاهم نامه امضا کردند

ورزش و جوانان و نیروی انتظامی کرمانشاه تفاهم نامه امضا کردند

کرمانشاه- فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه و اداره کل ورزش و جوانان استان به منظور افزایش همکاری های اجتماعی با یکدیگر تفاهم نامه امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این تفاهم نامه که به امضای سردار منوچهر امان اللهی و ارسلان حسینی رسید، انتظامی استان و اداره کل ورزش و جوانان به منظور گسترش همکاری های اجتماعی با یکدیگر توافق کردند.

گسترش همکاری ها در زمینه افزایش مشارکت عمومی در برقراری امنیت و ارائه آموزش های همگانی از مفاد مطرح شده در این تفاهم نامه هستند.

همکاری هیات های ورزشی استان با تربیت بدنی انتظامی، همکاری در خضوص برگزاری کلاس های پیشگیری از جرم، همکاری در پلمپ امکان ورزشی غیر مجاز، همکاری در برگزاری نمایشگاه های مشارکتی و همکاری در برگزاری مراسم و مناسبت ها از دیگر مفاد ذکر شده در این تفاهم نامه بودند.

کد مطلب 4231378

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