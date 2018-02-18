بارش ها تا فردا در استان ایلام ادامه خواهد داشت

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی که از چند روز پیش وارد استان شده از بامداد امروز مجددا فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: میزان بارش باران در ایلام از مرز ۹۰ میلی متر گذشت و بدره تاکنون رکورددار بارش ها بوده و ۱۳۰ میلی متر بارش در آن گزارش شده است.

شیخ الملوکی اضافه کرد: همچنین شهرستان دهلران کمترین میزان بارش ها را به خود اختصاص داده است.

بارش باران امروز موجب تغییر مکان فرود پرواز مشهد به ایلام شد و خلبان هواپیما مجبور به فرود در فرودگاه کرمانشاه شد.

همچنین مدیریت بحران استان تمامی مدارس ابتدایی و راهنمایی نوبت بعد ظهر در تمام مناطق مختلف استان را تعطیل اعلام کرد.

مدیریت بحران همچنین از دامداران و و روستائیان خواست تا در مسیر سیلاب قرار نگیرند.

در مناطق مختلف استان نیز بارش ها خوب گزارش شده است.