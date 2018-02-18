پیام تسلیت حکیم به مناسبت حادثه سقوط هواپیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رسانه ای جریان حکمت ملی عراق، «سید عمار حکیم» رئیس تحالف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی عراق در پیامی حادثه سقوط هواپیمای ایرانی را تسلیت گفت.

حکیم در این پیام ضمن تسلیت به دولت و ملت ایران، برای خانواده قربانیان این حادثه آرزوی صبر کرد.

در این پیام آمده است: با نهایت تأسف و تأثر مطلع شدیم که یک فروند هواپیمای مسافربری ایران حامل ۶۶ سرنشین، در جنوب شهر اصفهان سقوط کرده است. این واقعه را صمیمانه به محضر رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خامنه ‌ای مد ظله العالی، دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌های قربانیان تسلیت عرض می ‌نماییم و از خداوند بلند مرتبه رحمت واسعه برای قربانیان، و صبر و تسلی خاطر برای بازماندگان آنها مسألت داریم.