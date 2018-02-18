به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری قم، رضا سیار در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان قم با اعلام خبر تأسیس ۳۰ خانه ورزشی روستایی در سطح روستاهای زیر هزار خانوار شهرستان قم، گفت: با امضاء تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان و ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، خانه‌های ورزش روستایی تشکیل می‌شود که این مهم می‌تواند ضمن پرکردن اوقات فراغت جوانان کمک خوبی در کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان جوانان داشته باشد.

در این جلسه بخشداران موظف شدند روستاهای واجد شرایط را معرفی نمایند.

در ادامه این جلسه فرماندارقم ضمن انتقاد از کم کاری برخی دستگاه‌های عضو شورا در زمینه تولید محتواهای آموزشی و تبلیغاتی در حیطه پیشگیری از سو مصرف دخانیات، قلیان و مواد مخدر که در جلسات قبل به آن اشاره شده بود، گفت: باید دستگاهایی که در این زمینه کم کاری نموده‌اند پاسخگوی کم کاری و کوتاهی و قصور خود در برابر سلامت مردم و جوابگوی مدیران ارشد استان باشند.