به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی استاندار کهکیلویه و بویراحمد دقایقی پیش در گفتگو با شبکه خبر با اعلام اینکه متعاقب سقوط هواپیما در منطقه، گروههای امدادی را اعزام کردیم اما به خاطر بارش برف و کولاک امکان دسترسی هوایی وجود نداشت به همین دلیل تیم های زمینی را اعزام کرده ایم.

وی با بیان اینکه از ظرفیت امدادی استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری نیز استفاده شده است افزود: از کمک های سپاه، ارتش و نیروهای مردمی و بومی نیز در حال استفاده هستیم اما هنوز محل دقیق سقوط هواپیما مشخص نشده است.

استاندار کهکیلویه وبویراحمد ادامه داد: علیرغم تاریک و سرد شدن هوا، جستجوی زمینی قطع نشده است همچنین از ظرفیت های هلال احمر، ستاد بحران استان، مرکز فوریت های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و ... استفاده کردیم تا در اولین فرصت به محل سقوط هواپیما برسیم.

وی از مردم دغدار درخواست کرد به دلیل محدود و صعب العبور بودن راههای دسترسی از حضور در منطقه بپرهیزند.

احمدی از اعزام تیم های خبره کوهنوردی و مردم محلی آشنا به منطقه به محل های احتمالی سقوط هواپیما خبر داد.

به گفته استاندار کهکیلویه بررسی های میدانی نشان می دهد دید افقی در منطقه حداکثر ۲۰۰ متر است.