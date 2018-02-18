هرگونه اظهارنظر قبل از رمزگشایی جعبه سیاه غیرکارشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی عابدزاده دقایقی پیش در گفتگو با شبکه خبر با بیان اینکه هواپیمای ای تی آر شرکت هواپیمایی آسمان ۴۵ دقیقه پس از پرواز از رادار محو شد و هیچ ارتباطی پس از آن برقرار نشد گفت: تاکنون این هواپیما به دلیل شرایط جوی پیدا نشده است.

معاون وزیر راه شهرسازی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری، تیم رسیدگی به سانحه را تشکیل داده و از شرکت سازنده هواپیما و سازمان هواپیمایی کشور محل استقرار شرکت هواپیماساز دعوت شده است تا نمایندگان خود را برای بررسی سانحه به ایران اعزام کنند.

رئیس سازمان هواپیمای کشوری تصریح کرد: بعد از دسترسی به سانحه بلک باکس آن را پیدا کرده و جعبه سیاه را برای یافتن علت وقوع حادثه رمزگشایی خواهیم کرد. بنابراین تا قبل از بررسی دقیق علت سانحه، هرگونه اظهارنظر در این خصوص غیرکارشناسی است.