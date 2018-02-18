خشم ملک سلمان از سیاست های ولیعهد/عربستان در مسیر افول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل رای الیوم، برخی محافل دیپلماتیک عربی از افزایش نگرانی ملک سلمان از روند بحرانی شدن روابط عربستان با کشورهای عربی از جمله اردن، مغرب، کویت و سلطان نشین عمان و شروع مداخله وی در این موضوع که تحت نظارت محمد بن سلمان ولیعهد قرار دارد، پرده برداشتند.

این منابع اعلام کردند: روابط عربستان با جهان عرب بسیار بحرانی شده است. روابط ریاض با سوریه و عراق بحرانی، با مصر همراه با ابهام، با یمن به هم خورده و خصمانه، با اردن و کویت و سلطان نشین عمان و مغرب و نیز الجزایر سرد است.

به گفته این منابع؛ مسئولان سعودی به این کشورها به ندرت سفر می کنند یا اصلا سفر نکرده اند.

منابع و محافل دیپلماتیک عربی اعلام کردند: این وضعیت بحرانی سبب خشم سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان شده است و مقامات ارشد دپیلماتیک که مشاهده کردند، چگونه حاصل تلاش های چندین ساله آنها برای برقراری روابط بر باد رفته است نیز ناراضی هستند؛ به ویژه که این در زمانی رخ می دهد که توان مالی عربستان که یکی از سلاح ها و حربه های آن برای فشار واردن کردن به دیگر کشورها بود، کاهش پیدا کرده است. جایگاه عربستان و شوکت آن به شکل سریع رو به افول می رود و این به سبب سیاست های خارجی است که نتایج معکوسی داشته است. عربستان در معرض انتقادهای گسترده در محافل رسانه ای غرب است موضوعی که نگرانی پادشاه عربستان و برخی شاهزادگان نزدیک به ملک سلمان را به همراه داشته است.

این منابع بیان کرد: موضع برتری مآبانه سعودی ها در قبال اردن ناخرسندی مقامات امان را به دنبال داشته است. شماتت مراکش و کویت به خاطر همراهی نکردن عربستان در بحران قطر از سوی رسانه های عربستانی در سردی روابط موثر است. اساس روابط عربستان با کشورهای دیگر بر اساس موضع اتخاذ شده این کشورها در قبال حوثی ها در یمن و بحران میان دوحه و چهار کشور عربی است.