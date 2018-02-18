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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۲۵

سرپرست فرمانداری بهشهر:

اردوهای راهیان نور مردمی شود/ اعزام ۱۲۰۰ بهشهری به مناطق عملیاتی

اردوهای راهیان نور مردمی شود/ اعزام ۱۲۰۰ بهشهری به مناطق عملیاتی

بهشهر - سرپرست فرمانداری بهشهر گفت: اعزام کاروان راهیان نور به مناطق جنگی کشور، حرکتی ارزشمند فرهنگی است که باید به صورت مردمی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خنجری، شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد راهیان نور این شهرستان گفت: اعزام کاروان راهیان نور به مناطق جنگی ماموریت مهمی است که توسط رهبری به سپاه واگذار شده است و همه ساله باقوت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همه ما باید در نهادینه کردن فرهنگ شهید و شهادت و توسعه کاروان راهیان نور تلاش کنیم؛ یادآور شد: کاروان راهیان نور باید به حرکتی مردمی و خودجوش تبدیل شود.

خنجری گفت: تلاش برای تامین امنیت تردد برای مسافران و خودروهای استاندارد از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و خودروها دارای استاندارد لازم فنی باشند.

سرپرست فرمانداری بهشهر افزود: براساس پیش بینی های انجام شده مقرر شد ۱۲۰۰نفر از شهرستان بهشهر در روزهای منتهی به سال جدید از مناطق عملیاتی در قالب راهیان نور بازدید کنند.

خنجری افزود: تلاش برای فرهنگ سازی کاروان های راهیان نور در جامعه از مسائل مهم است و اگر نتوانیم فرهنگ انقلاب را به نسل های بعدی منتقل کنیم در امور فرهنگی دچار مشکل خواهیم شد.

وی گفت: اعزام کاروانهای راهیان نور هر سال نسبت به سال گذشته، شکل بهتری به خود می گیرد که این امر بیانگر تلاش مسئولان امر است و باید استمرار یابد.

خنجری، همچنین خواستار اعزام روایتگران دفاع مقدس و خاطراتی از شهدای شهرستان بهشهر در کاروان های راهیان نور این شهرستان شد.

کد مطلب 4231413

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