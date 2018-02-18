اردوهای راهیان نور مردمی شود/ اعزام ۱۲۰۰ بهشهری به مناطق عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خنجری، شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد راهیان نور این شهرستان گفت: اعزام کاروان راهیان نور به مناطق جنگی ماموریت مهمی است که توسط رهبری به سپاه واگذار شده است و همه ساله باقوت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همه ما باید در نهادینه کردن فرهنگ شهید و شهادت و توسعه کاروان راهیان نور تلاش کنیم؛ یادآور شد: کاروان راهیان نور باید به حرکتی مردمی و خودجوش تبدیل شود.

خنجری گفت: تلاش برای تامین امنیت تردد برای مسافران و خودروهای استاندارد از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و خودروها دارای استاندارد لازم فنی باشند.

سرپرست فرمانداری بهشهر افزود: براساس پیش بینی های انجام شده مقرر شد ۱۲۰۰نفر از شهرستان بهشهر در روزهای منتهی به سال جدید از مناطق عملیاتی در قالب راهیان نور بازدید کنند.

خنجری افزود: تلاش برای فرهنگ سازی کاروان های راهیان نور در جامعه از مسائل مهم است و اگر نتوانیم فرهنگ انقلاب را به نسل های بعدی منتقل کنیم در امور فرهنگی دچار مشکل خواهیم شد.

وی گفت: اعزام کاروانهای راهیان نور هر سال نسبت به سال گذشته، شکل بهتری به خود می گیرد که این امر بیانگر تلاش مسئولان امر است و باید استمرار یابد.

خنجری، همچنین خواستار اعزام روایتگران دفاع مقدس و خاطراتی از شهدای شهرستان بهشهر در کاروان های راهیان نور این شهرستان شد.